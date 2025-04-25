SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Captain Growth
Alexey Zhuykov

Captain Growth

Alexey Zhuykov
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Tickmill-Live08
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
82
Transacciones Rentables:
61 (74.39%)
Transacciones Irrentables:
21 (25.61%)
Mejor transacción:
9.84 USD
Peor transacción:
-30.53 USD
Beneficio Bruto:
234.73 USD (14 270 pips)
Pérdidas Brutas:
-190.74 USD (8 768 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (61.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
62.60 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
24.34%
Carga máxima del depósito:
8.73%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.26
Transacciones Largas:
37 (45.12%)
Transacciones Cortas:
45 (54.88%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
3.85 USD
Pérdidas medias:
-9.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-170.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-170.57 USD (8)
Crecimiento al mes:
3.48%
Pronóstico anual:
42.23%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
171.13 USD (28.92%)
Reducción relativa:
De balance:
28.88% (170.88 USD)
De fondos:
38.80% (229.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 44
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9.84 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +61.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -170.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
TTCM-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 20
TickmillUK-Live03
0.18 × 38
ICMarketsSC-Live06
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.26 × 70
ICMarketsSC-Live23
0.31 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.31 × 16
DooFintech-Live 5
0.50 × 12
FXOpen-ECN Live Server
0.55 × 49
ICMarkets-Live19
0.57 × 44
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 28
Tickmill-Live02
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
1.11 × 45
FTMO-Server
1.33 × 12
EquitiGroup-Live
1.38 × 8
Tickmill-Live08
1.41 × 79
MonetaMarkets-Live01
1.48 × 65
ThreeTrader-Live
1.57 × 7
Darwinex-Live
1.59 × 129
VantageFXInternational-Live 5
2.00 × 57
ICMarketsSC-Live14
2.17 × 47
EightcapLtd-Real-4
3.00 × 1
otros 24...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 06:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Captain Growth
30 USD al mes
11%
0
0
USD
454
USD
34
100%
82
74%
24%
1.23
0.54
USD
39%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.