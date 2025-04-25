- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
61
Profit Trade:
44 (72.13%)
Loss Trade:
17 (27.87%)
Best Trade:
9.84 USD
Worst Trade:
-30.53 USD
Profitto lordo:
200.86 USD (11 874 pips)
Perdita lorda:
-183.30 USD (8 259 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (61.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
62.60 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
26.95%
Massimo carico di deposito:
8.73%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
27 (44.26%)
Short Trade:
34 (55.74%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
4.57 USD
Perdita media:
-10.78 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-170.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-170.57 USD (8)
Crescita mensile:
-27.75%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
171.13 USD (28.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.88% (170.88 USD)
Per equità:
38.80% (229.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.84 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +61.18 USD
Massima perdita consecutiva: -170.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
TTCM-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 20
|
TickmillUK-Live03
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|0.31 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.31 × 16
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 12
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.55 × 49
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 44
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 28
|
Tickmill-Live02
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.11 × 45
|
FTMO-Server
|1.33 × 12
|
EquitiGroup-Live
|1.38 × 8
|
Tickmill-Live08
|1.41 × 79
|
MonetaMarkets-Live01
|1.48 × 65
|
ThreeTrader-Live
|1.57 × 7
|
Darwinex-Live
|1.59 × 129
|
VantageFXInternational-Live 5
|2.00 × 57
|
ICMarketsSC-Live14
|2.17 × 47
|
EightcapLtd-Real-4
|3.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
4%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
22
100%
61
72%
27%
1.09
0.29
USD
USD
39%
1:500