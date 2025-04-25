СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Captain Growth
Alexey Zhuykov

Captain Growth

Alexey Zhuykov
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Tickmill-Live08
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
61 (74.39%)
Убыточных трейдов:
21 (25.61%)
Лучший трейд:
9.84 USD
Худший трейд:
-30.53 USD
Общая прибыль:
234.73 USD (14 270 pips)
Общий убыток:
-190.74 USD (8 768 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (61.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.60 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
24.34%
Макс. загрузка депозита:
8.73%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
37 (45.12%)
Коротких трейдов:
45 (54.88%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
3.85 USD
Средний убыток:
-9.08 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-170.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.57 USD (8)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
171.13 USD (28.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.88% (170.88 USD)
По эквити:
38.80% (229.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 44
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 5.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.84 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +61.18 USD
Макс. убыток в серии: -170.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
TTCM-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.15 × 20
TickmillUK-Live03
0.18 × 38
ICMarketsSC-Live06
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.26 × 70
ICMarketsSC-Live23
0.31 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.31 × 16
DooFintech-Live 5
0.50 × 12
FXOpen-ECN Live Server
0.55 × 49
ICMarkets-Live19
0.57 × 44
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 28
Tickmill-Live02
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
1.11 × 45
FTMO-Server
1.33 × 12
EquitiGroup-Live
1.38 × 8
Tickmill-Live08
1.41 × 79
MonetaMarkets-Live01
1.48 × 65
ThreeTrader-Live
1.57 × 7
Darwinex-Live
1.59 × 129
VantageFXInternational-Live 5
2.00 × 57
ICMarketsSC-Live14
2.17 × 47
EightcapLtd-Real-4
3.00 × 1
еще 24...
Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 19:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 15:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.14 08:13
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 05:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 03:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 06:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.29 20:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 07:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 06:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 14:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 12:45
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
