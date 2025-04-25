- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
61 (74.39%)
Убыточных трейдов:
21 (25.61%)
Лучший трейд:
9.84 USD
Худший трейд:
-30.53 USD
Общая прибыль:
234.73 USD (14 270 pips)
Общий убыток:
-190.74 USD (8 768 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (61.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
62.60 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
24.34%
Макс. загрузка депозита:
8.73%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
37 (45.12%)
Коротких трейдов:
45 (54.88%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
3.85 USD
Средний убыток:
-9.08 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-170.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-170.57 USD (8)
Прирост в месяц:
3.48%
Годовой прогноз:
42.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
171.13 USD (28.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.88% (170.88 USD)
По эквити:
38.80% (229.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|44
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9.84 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +61.18 USD
Макс. убыток в серии: -170.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live08" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
TTCM-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 20
|
TickmillUK-Live03
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|0.31 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.31 × 16
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 12
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.55 × 49
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 44
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 28
|
Tickmill-Live02
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.11 × 45
|
FTMO-Server
|1.33 × 12
|
EquitiGroup-Live
|1.38 × 8
|
Tickmill-Live08
|1.41 × 79
|
MonetaMarkets-Live01
|1.48 × 65
|
ThreeTrader-Live
|1.57 × 7
|
Darwinex-Live
|1.59 × 129
|
VantageFXInternational-Live 5
|2.00 × 57
|
ICMarketsSC-Live14
|2.17 × 47
|
EightcapLtd-Real-4
|3.00 × 1
Нет отзывов
