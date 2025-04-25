- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
82
盈利交易:
61 (74.39%)
亏损交易:
21 (25.61%)
最好交易:
9.84 USD
最差交易:
-30.53 USD
毛利:
234.73 USD (14 270 pips)
毛利亏损:
-190.74 USD (8 768 pips)
最大连续赢利:
13 (61.18 USD)
最大连续盈利:
62.60 USD (12)
夏普比率:
0.08
交易活动:
24.34%
最大入金加载:
8.73%
最近交易:
8 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.26
长期交易:
37 (45.12%)
短期交易:
45 (54.88%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
3.85 USD
平均损失:
-9.08 USD
最大连续失误:
8 (-170.57 USD)
最大连续亏损:
-170.57 USD (8)
每月增长:
3.48%
年度预测:
42.23%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
171.13 USD (28.92%)
相对跌幅:
结余:
28.88% (170.88 USD)
净值:
38.80% (229.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|44
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.84 USD
最差交易: -31 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +61.18 USD
最大连续亏损: -170.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live08 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
TTCM-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 20
|
TickmillUK-Live03
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|0.31 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.31 × 16
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 12
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.55 × 49
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 44
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 28
|
Tickmill-Live02
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.11 × 45
|
FTMO-Server
|1.33 × 12
|
EquitiGroup-Live
|1.38 × 8
|
Tickmill-Live08
|1.41 × 79
|
MonetaMarkets-Live01
|1.48 × 65
|
ThreeTrader-Live
|1.57 × 7
|
Darwinex-Live
|1.59 × 129
|
VantageFXInternational-Live 5
|2.00 × 57
|
ICMarketsSC-Live14
|2.17 × 47
|
EightcapLtd-Real-4
|3.00 × 1
