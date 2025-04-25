- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
82
利益トレード:
61 (74.39%)
損失トレード:
21 (25.61%)
ベストトレード:
9.84 USD
最悪のトレード:
-30.53 USD
総利益:
234.73 USD (14 270 pips)
総損失:
-190.74 USD (8 768 pips)
最大連続の勝ち:
13 (61.18 USD)
最大連続利益:
62.60 USD (12)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
24.34%
最大入金額:
8.73%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
37 (45.12%)
短いトレード:
45 (54.88%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
3.85 USD
平均損失:
-9.08 USD
最大連続の負け:
8 (-170.57 USD)
最大連続損失:
-170.57 USD (8)
月間成長:
3.48%
年間予想:
42.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
171.13 USD (28.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.88% (170.88 USD)
エクイティによる:
38.80% (229.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|44
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9.84 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +61.18 USD
最大連続損失: -170.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live08"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
TTCM-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 20
|
TickmillUK-Live03
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|0.31 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.31 × 16
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 12
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.55 × 49
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 44
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 28
|
Tickmill-Live02
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.11 × 45
|
FTMO-Server
|1.33 × 12
|
EquitiGroup-Live
|1.38 × 8
|
Tickmill-Live08
|1.41 × 79
|
MonetaMarkets-Live01
|1.48 × 65
|
ThreeTrader-Live
|1.57 × 7
|
Darwinex-Live
|1.59 × 129
|
VantageFXInternational-Live 5
|2.00 × 57
|
ICMarketsSC-Live14
|2.17 × 47
|
EightcapLtd-Real-4
|3.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
11%
0
0
USD
USD
454
USD
USD
34
100%
82
74%
24%
1.23
0.54
USD
USD
39%
1:500