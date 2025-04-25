SinyallerBölümler
Cristiano Manfio Cardarelli

SantoIA

Cristiano Manfio Cardarelli
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
217
Kârla kapanan işlemler:
165 (76.03%)
Zararla kapanan işlemler:
52 (23.96%)
En iyi işlem:
11.22 USD
En kötü işlem:
-38.40 USD
Brüt kâr:
188.37 USD (24 221 pips)
Brüt zarar:
-287.76 USD (27 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (21.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.05 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
91.75%
Maks. mevduat yükü:
18.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
98 (45.16%)
Satış işlemleri:
119 (54.84%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-0.46 USD
Ortalama kâr:
1.14 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-182.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.70 USD (8)
Aylık büyüme:
-55.52%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.39 USD
Maksimum:
199.84 USD (57.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.02% (199.84 USD)
Varlığa göre:
61.48% (215.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD.s 84
AUDCAD.s 78
AUDNZD.s 55
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD.s 11
AUDCAD.s 49
AUDNZD.s -159
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD.s 3.7K
AUDCAD.s 6.3K
AUDNZD.s -13K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.22 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +21.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -182.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EBCFinancialGroupKY-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
