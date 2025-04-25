SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SantoIA
Cristiano Manfio Cardarelli

SantoIA

Cristiano Manfio Cardarelli
0 comentários
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -60%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
366
Negociações com lucro:
234 (63.93%)
Negociações com perda:
132 (36.07%)
Melhor negociação:
12.91 USD
Pior negociação:
-38.40 USD
Lucro bruto:
333.57 USD (35 542 pips)
Perda bruta:
-582.57 USD (53 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (21.05 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.13 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.18
Atividade de negociação:
83.89%
Depósito máximo carregado:
1138.67%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.71
Negociações longas:
180 (49.18%)
Negociações curtas:
186 (50.82%)
Fator de lucro:
0.57
Valor esperado:
-0.68 USD
Lucro médio:
1.43 USD
Perda média:
-4.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-82.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-182.70 USD (8)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
251.00 USD
Máximo:
351.45 USD (68.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
68.15% (351.45 USD)
Pelo Capital Líquido:
90.18% (73.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD.s 138
NZDCAD.s 126
AUDNZD.s 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD.s 53
NZDCAD.s -62
AUDNZD.s -240
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD.s 7K
NZDCAD.s -1.5K
AUDNZD.s -24K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +12.91 USD
Pior negociação: -38 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +21.05 USD
Máxima perda consecutiva: -82.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Santo IA Billion Waka

Sem comentários
2026.01.14 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 22:58
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 14:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SantoIA
30 USD por mês
-60%
0
0
USD
1
USD
34
82%
366
63%
84%
0.57
-0.68
USD
90%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.