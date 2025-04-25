SeñalesSecciones
SantoIA
Cristiano Manfio Cardarelli

SantoIA

Cristiano Manfio Cardarelli
34 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -60%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
366
Transacciones Rentables:
234 (63.93%)
Transacciones Irrentables:
132 (36.07%)
Mejor transacción:
12.91 USD
Peor transacción:
-38.40 USD
Beneficio Bruto:
333.57 USD (35 542 pips)
Pérdidas Brutas:
-582.57 USD (53 788 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (21.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
21.13 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.18
Actividad comercial:
83.89%
Carga máxima del depósito:
1138.67%
Último trade:
32 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.71
Transacciones Largas:
180 (49.18%)
Transacciones Cortas:
186 (50.82%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-0.68 USD
Beneficio medio:
1.43 USD
Pérdidas medias:
-4.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-82.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-182.70 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
251.00 USD
Máxima:
351.45 USD (68.15%)
Reducción relativa:
De balance:
68.15% (351.45 USD)
De fondos:
90.18% (73.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD.s 138
NZDCAD.s 126
AUDNZD.s 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD.s 53
NZDCAD.s -62
AUDNZD.s -240
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD.s 7K
NZDCAD.s -1.5K
AUDNZD.s -24K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.91 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +21.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -82.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Santo IA Billion Waka

No hay comentarios
2026.01.14 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 22:58
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 14:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SantoIA
30 USD al mes
-60%
0
0
USD
1
USD
34
82%
366
63%
84%
0.57
-0.68
USD
90%
1:500
