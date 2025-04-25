- 成長
トレード:
366
利益トレード:
234 (63.93%)
損失トレード:
132 (36.07%)
ベストトレード:
12.91 USD
最悪のトレード:
-38.40 USD
総利益:
333.57 USD (35 542 pips)
総損失:
-582.57 USD (53 788 pips)
最大連続の勝ち:
28 (21.05 USD)
最大連続利益:
21.13 USD (6)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
83.89%
最大入金額:
1138.67%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.71
長いトレード:
180 (49.18%)
短いトレード:
186 (50.82%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-0.68 USD
平均利益:
1.43 USD
平均損失:
-4.41 USD
最大連続の負け:
16 (-82.56 USD)
最大連続損失:
-182.70 USD (8)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
251.00 USD
最大の:
351.45 USD (68.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.15% (351.45 USD)
エクイティによる:
90.18% (73.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|138
|NZDCAD.s
|126
|AUDNZD.s
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.s
|53
|NZDCAD.s
|-62
|AUDNZD.s
|-240
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.s
|7K
|NZDCAD.s
|-1.5K
|AUDNZD.s
|-24K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
