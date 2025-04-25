シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SantoIA
Cristiano Manfio Cardarelli

SantoIA

Cristiano Manfio Cardarelli
レビュー0件
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -60%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
366
利益トレード:
234 (63.93%)
損失トレード:
132 (36.07%)
ベストトレード:
12.91 USD
最悪のトレード:
-38.40 USD
総利益:
333.57 USD (35 542 pips)
総損失:
-582.57 USD (53 788 pips)
最大連続の勝ち:
28 (21.05 USD)
最大連続利益:
21.13 USD (6)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
83.89%
最大入金額:
1138.67%
最近のトレード:
31 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.71
長いトレード:
180 (49.18%)
短いトレード:
186 (50.82%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-0.68 USD
平均利益:
1.43 USD
平均損失:
-4.41 USD
最大連続の負け:
16 (-82.56 USD)
最大連続損失:
-182.70 USD (8)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
251.00 USD
最大の:
351.45 USD (68.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
68.15% (351.45 USD)
エクイティによる:
90.18% (73.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD.s 138
NZDCAD.s 126
AUDNZD.s 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD.s 53
NZDCAD.s -62
AUDNZD.s -240
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD.s 7K
NZDCAD.s -1.5K
AUDNZD.s -24K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +12.91 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +21.05 USD
最大連続損失: -82.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Santo IA Billion Waka

レビューなし
2026.01.14 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 22:58
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 14:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
