SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SantoIA
Cristiano Manfio Cardarelli

SantoIA

Cristiano Manfio Cardarelli
0 Bewertungen
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -60%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
366
Gewinntrades:
234 (63.93%)
Verlusttrades:
132 (36.07%)
Bester Trade:
12.91 USD
Schlechtester Trade:
-38.40 USD
Bruttoprofit:
333.57 USD (35 542 pips)
Bruttoverlust:
-582.57 USD (53 788 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (21.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
21.13 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.18
Trading-Aktivität:
83.89%
Max deposit load:
1138.67%
Letzter Trade:
31 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.71
Long-Positionen:
180 (49.18%)
Short-Positionen:
186 (50.82%)
Profit-Faktor:
0.57
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.41 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-82.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-182.70 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
251.00 USD
Maximaler:
351.45 USD (68.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
68.15% (351.45 USD)
Kapital:
90.18% (73.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.s 138
NZDCAD.s 126
AUDNZD.s 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.s 53
NZDCAD.s -62
AUDNZD.s -240
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.s 7K
NZDCAD.s -1.5K
AUDNZD.s -24K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.91 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -82.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Santo IA Billion Waka

Keine Bewertungen
2026.01.14 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 22:58
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 14:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SantoIA
30 USD pro Monat
-60%
0
0
USD
1
USD
34
82%
366
63%
84%
0.57
-0.68
USD
90%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.