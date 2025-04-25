- 자본
- 축소
트레이드:
366
이익 거래:
234 (63.93%)
손실 거래:
132 (36.07%)
최고의 거래:
12.91 USD
최악의 거래:
-38.40 USD
총 수익:
333.57 USD (35 542 pips)
총 손실:
-582.57 USD (53 788 pips)
연속 최대 이익:
28 (21.05 USD)
연속 최대 이익:
21.13 USD (6)
샤프 비율:
-0.18
거래 활동:
83.89%
최대 입금량:
1138.67%
최근 거래:
32 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.71
롱(주식매수):
180 (49.18%)
숏(주식차입매도):
186 (50.82%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-0.68 USD
평균 이익:
1.43 USD
평균 손실:
-4.41 USD
연속 최대 손실:
16 (-82.56 USD)
연속 최대 손실:
-182.70 USD (8)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
251.00 USD
최대한의:
351.45 USD (68.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
68.15% (351.45 USD)
자본금별:
90.18% (73.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|138
|NZDCAD.s
|126
|AUDNZD.s
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD.s
|53
|NZDCAD.s
|-62
|AUDNZD.s
|-240
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD.s
|7K
|NZDCAD.s
|-1.5K
|AUDNZD.s
|-24K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +12.91 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +21.05 USD
연속 최대 손실: -82.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Santo IA Billion Waka
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-60%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
34
82%
366
63%
84%
0.57
-0.68
USD
USD
90%
1:500