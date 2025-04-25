СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SantoIA
Cristiano Manfio Cardarelli

SantoIA

Cristiano Manfio Cardarelli
0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -60%
EBCFinancialGroupKY-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
366
Прибыльных трейдов:
234 (63.93%)
Убыточных трейдов:
132 (36.07%)
Лучший трейд:
12.91 USD
Худший трейд:
-38.40 USD
Общая прибыль:
333.57 USD (35 542 pips)
Общий убыток:
-582.57 USD (53 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (21.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.13 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
83.89%
Макс. загрузка депозита:
1138.67%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
180 (49.18%)
Коротких трейдов:
186 (50.82%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-0.68 USD
Средняя прибыль:
1.43 USD
Средний убыток:
-4.41 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-82.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.70 USD (8)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
251.00 USD
Максимальная:
351.45 USD (68.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.15% (351.45 USD)
По эквити:
90.18% (73.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.s 138
NZDCAD.s 126
AUDNZD.s 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.s 53
NZDCAD.s -62
AUDNZD.s -240
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.s 7K
NZDCAD.s -1.5K
AUDNZD.s -24K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.91 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +21.05 USD
Макс. убыток в серии: -82.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Santo IA Billion Waka

Нет отзывов
2026.01.14 00:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.14 22:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 01:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 20:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 19:30
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 11:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 22:58
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 19:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 14:25
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SantoIA
30 USD в месяц
-60%
0
0
USD
1
USD
34
82%
366
63%
84%
0.57
-0.68
USD
90%
1:500
Копировать

