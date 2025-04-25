- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
366
Прибыльных трейдов:
234 (63.93%)
Убыточных трейдов:
132 (36.07%)
Лучший трейд:
12.91 USD
Худший трейд:
-38.40 USD
Общая прибыль:
333.57 USD (35 542 pips)
Общий убыток:
-582.57 USD (53 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (21.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.13 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.18
Торговая активность:
83.89%
Макс. загрузка депозита:
1138.67%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.71
Длинных трейдов:
180 (49.18%)
Коротких трейдов:
186 (50.82%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-0.68 USD
Средняя прибыль:
1.43 USD
Средний убыток:
-4.41 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-82.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-182.70 USD (8)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
251.00 USD
Максимальная:
351.45 USD (68.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
68.15% (351.45 USD)
По эквити:
90.18% (73.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.s
|138
|NZDCAD.s
|126
|AUDNZD.s
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.s
|53
|NZDCAD.s
|-62
|AUDNZD.s
|-240
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.s
|7K
|NZDCAD.s
|-1.5K
|AUDNZD.s
|-24K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.91 USD
Худший трейд: -38 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +21.05 USD
Макс. убыток в серии: -82.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Santo IA Billion Waka
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-60%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
34
82%
366
63%
84%
0.57
-0.68
USD
USD
90%
1:500