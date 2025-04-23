Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.33 × 12 PUPrime-Live 0.86 × 7 ICMarketsSC-MT5 2.16 × 174 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 GOMarketsMU-Live 2.58 × 12 ICMarketsSC-MT5-2 2.75 × 1357 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 FPMarketsLLC-Live 3.17 × 29 FusionMarkets-Live 3.86 × 17330 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 RoboForex-ECN 4.33 × 1597 Darwinex-Live 4.79 × 1065 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 ValutradesSeychelles-Live 4.91 × 11 VantageInternational-Live 4 5.40 × 25 JunoMarkets-Server 5.40 × 15 Exness-MT5Real7 5.47 × 17 ICMarketsSC-MT5-4 5.54 × 1140 Valutrades-Live 5.91 × 11 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 6.00 × 1 XM.COM-MT5 6.06 × 703 47 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya