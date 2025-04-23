- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 560
Kârla kapanan işlemler:
2 008 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
552 (21.56%)
En iyi işlem:
58.40 EUR
En kötü işlem:
-238.04 EUR
Brüt kâr:
3 824.23 EUR (1 125 475 pips)
Brüt zarar:
-4 521.93 EUR (1 198 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (152.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
152.11 EUR (35)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
66.48%
Maks. mevduat yükü:
61.32%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
1 792 (70.00%)
Satış işlemleri:
768 (30.00%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.27 EUR
Ortalama kâr:
1.90 EUR
Ortalama zarar:
-8.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.64 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-238.04 EUR (1)
Aylık büyüme:
22.37%
Yıllık tahmin:
272.89%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
862.07 EUR
Maksimum:
898.82 EUR (74.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.62% (898.82 EUR)
Varlığa göre:
36.46% (308.58 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1774
|EURUSD
|100
|BTCUSD
|91
|GBPUSD
|88
|USDJPY
|86
|EURCHF
|64
|EURJPY
|59
|EURGBP
|36
|GBPCHF
|31
|USDCHF
|29
|USDCAD
|28
|GBPJPY
|19
|CHFJPY
|17
|NAS100
|17
|AUDJPY
|15
|AUDUSD
|13
|CADCHF
|11
|GBPAUD
|10
|CADJPY
|9
|NZDJPY
|9
|NZDUSD
|9
|EURCAD
|7
|EURAUD
|7
|GBPCAD
|6
|AUDCHF
|5
|XTIUSD
|5
|EURNZD
|4
|NZDCHF
|4
|AUDNZD
|3
|AUDCAD
|2
|XBRUSD
|1
|UK100
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-583
|EURUSD
|-55
|BTCUSD
|10
|GBPUSD
|-32
|USDJPY
|74
|EURCHF
|31
|EURJPY
|-25
|EURGBP
|-59
|GBPCHF
|-26
|USDCHF
|4
|USDCAD
|-9
|GBPJPY
|39
|CHFJPY
|-5
|NAS100
|6
|AUDJPY
|5
|AUDUSD
|-4
|CADCHF
|11
|GBPAUD
|61
|CADJPY
|14
|NZDJPY
|17
|NZDUSD
|-13
|EURCAD
|-4
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|8
|AUDCHF
|-10
|XTIUSD
|-268
|EURNZD
|9
|NZDCHF
|5
|AUDNZD
|-3
|AUDCAD
|1
|XBRUSD
|0
|UK100
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|EURUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-109K
|GBPUSD
|-791
|USDJPY
|3.2K
|EURCHF
|606
|EURJPY
|-863
|EURGBP
|-584
|GBPCHF
|-261
|USDCHF
|-45
|USDCAD
|-246
|GBPJPY
|1.1K
|CHFJPY
|-137
|NAS100
|36K
|AUDJPY
|74
|AUDUSD
|-146
|CADCHF
|202
|GBPAUD
|1.9K
|CADJPY
|448
|NZDJPY
|712
|NZDUSD
|-277
|EURCAD
|-102
|EURAUD
|196
|GBPCAD
|206
|AUDCHF
|-157
|XTIUSD
|-5.3K
|EURNZD
|301
|NZDCHF
|74
|AUDNZD
|-113
|AUDCAD
|31
|XBRUSD
|36
|UK100
|170
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +58.40 EUR
En kötü işlem: -238 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +152.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -56.64 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 12
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|2.16 × 174
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|2.58 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.75 × 1357
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|3.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|3.17 × 29
|
FusionMarkets-Live
|3.86 × 17330
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.19 × 157
|
Exness-MT5Real12
|4.31 × 32
|
RoboForex-ECN
|4.33 × 1597
|
Darwinex-Live
|4.79 × 1065
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|5.40 × 25
|
JunoMarkets-Server
|5.40 × 15
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.54 × 1140
|
Valutrades-Live
|5.91 × 11
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|6.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|6.06 × 703
