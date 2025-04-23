SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trade with Crix
Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -59%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 560
Kârla kapanan işlemler:
2 008 (78.43%)
Zararla kapanan işlemler:
552 (21.56%)
En iyi işlem:
58.40 EUR
En kötü işlem:
-238.04 EUR
Brüt kâr:
3 824.23 EUR (1 125 475 pips)
Brüt zarar:
-4 521.93 EUR (1 198 280 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (152.11 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
152.11 EUR (35)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
66.48%
Maks. mevduat yükü:
61.32%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.78
Alış işlemleri:
1 792 (70.00%)
Satış işlemleri:
768 (30.00%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.27 EUR
Ortalama kâr:
1.90 EUR
Ortalama zarar:
-8.19 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-56.64 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-238.04 EUR (1)
Aylık büyüme:
22.37%
Yıllık tahmin:
272.89%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
862.07 EUR
Maksimum:
898.82 EUR (74.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.62% (898.82 EUR)
Varlığa göre:
36.46% (308.58 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1774
EURUSD 100
BTCUSD 91
GBPUSD 88
USDJPY 86
EURCHF 64
EURJPY 59
EURGBP 36
GBPCHF 31
USDCHF 29
USDCAD 28
GBPJPY 19
CHFJPY 17
NAS100 17
AUDJPY 15
AUDUSD 13
CADCHF 11
GBPAUD 10
CADJPY 9
NZDJPY 9
NZDUSD 9
EURCAD 7
EURAUD 7
GBPCAD 6
AUDCHF 5
XTIUSD 5
EURNZD 4
NZDCHF 4
AUDNZD 3
AUDCAD 2
XBRUSD 1
UK100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -583
EURUSD -55
BTCUSD 10
GBPUSD -32
USDJPY 74
EURCHF 31
EURJPY -25
EURGBP -59
GBPCHF -26
USDCHF 4
USDCAD -9
GBPJPY 39
CHFJPY -5
NAS100 6
AUDJPY 5
AUDUSD -4
CADCHF 11
GBPAUD 61
CADJPY 14
NZDJPY 17
NZDUSD -13
EURCAD -4
EURAUD 6
GBPCAD 8
AUDCHF -10
XTIUSD -268
EURNZD 9
NZDCHF 5
AUDNZD -3
AUDCAD 1
XBRUSD 0
UK100 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.5K
EURUSD -1.7K
BTCUSD -109K
GBPUSD -791
USDJPY 3.2K
EURCHF 606
EURJPY -863
EURGBP -584
GBPCHF -261
USDCHF -45
USDCAD -246
GBPJPY 1.1K
CHFJPY -137
NAS100 36K
AUDJPY 74
AUDUSD -146
CADCHF 202
GBPAUD 1.9K
CADJPY 448
NZDJPY 712
NZDUSD -277
EURCAD -102
EURAUD 196
GBPCAD 206
AUDCHF -157
XTIUSD -5.3K
EURNZD 301
NZDCHF 74
AUDNZD -113
AUDCAD 31
XBRUSD 36
UK100 170
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +58.40 EUR
En kötü işlem: -238 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +152.11 EUR
Maksimum ardışık zarar: -56.64 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.16 × 174
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1357
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
3.17 × 29
FusionMarkets-Live
3.86 × 17330
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
RoboForex-ECN
4.33 × 1597
Darwinex-Live
4.79 × 1065
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
VantageInternational-Live 4
5.40 × 25
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
5.54 × 1140
Valutrades-Live
5.91 × 11
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XM.COM-MT5
6.06 × 703
47 daha fazla...
Gold and Forex trading.
İnceleme yok
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 05:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 06:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.13 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 09:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 05:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.23 03:26
Share of trading days is too low
2025.04.23 03:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 03:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.23 02:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 02:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 02:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.23 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
