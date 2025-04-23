시그널섹션
Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
0 리뷰
39
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -69%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 878
이익 거래:
4 161 (70.78%)
손실 거래:
1 717 (29.21%)
최고의 거래:
58.40 EUR
최악의 거래:
-238.04 EUR
총 수익:
7 803.33 EUR (4 252 655 pips)
총 손실:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
연속 최대 이익:
35 (152.11 EUR)
연속 최대 이익:
152.11 EUR (35)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
66.51%
최대 입금량:
61.32%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
162
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.86
롱(주식매수):
4 250 (72.30%)
숏(주식차입매도):
1 628 (27.70%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.14 EUR
평균 이익:
1.88 EUR
평균 손실:
-5.02 EUR
연속 최대 손실:
15 (-105.32 EUR)
연속 최대 손실:
-238.04 EUR (1)
월별 성장률:
28.41%
연간 예측:
344.76%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
921.04 EUR
최대한의:
957.79 EUR (78.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.40% (957.79 EUR)
자본금별:
60.12% (275.29 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 4324
BTCUSD 292
EURUSD 140
USDJPY 123
GBPUSD 121
EURCHF 88
EURJPY 81
USDCHF 60
GBPCHF 59
EURGBP 54
USDCAD 53
GBPJPY 39
CHFJPY 34
AUDUSD 33
AUDJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 29
GBPAUD 28
NAS100 25
GBPCAD 22
NZDJPY 22
CADCHF 22
EURCAD 20
EURAUD 20
EURNZD 18
AUDCHF 18
AUDCAD 17
NZDCHF 16
AUDNZD 16
GBPNZD 15
NZDCAD 14
XTIUSD 5
UK100 3
GER40 2
XBRUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -703
BTCUSD -72
EURUSD -57
USDJPY 93
GBPUSD -48
EURCHF 19
EURJPY -13
USDCHF 5
GBPCHF -31
EURGBP -58
USDCAD -10
GBPJPY 56
CHFJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDUSD -10
CADJPY 18
GBPAUD 72
NAS100 6
GBPCAD 10
NZDJPY 16
CADCHF 13
EURCAD 0
EURAUD 12
EURNZD 14
AUDCHF -5
AUDCAD -1
NZDCHF 6
AUDNZD -3
GBPNZD -2
NZDCAD 0
XTIUSD -268
UK100 0
GER40 -1
XBRUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -6.4K
BTCUSD -911K
EURUSD -1.9K
USDJPY 6.2K
GBPUSD -2.4K
EURCHF -399
EURJPY 988
USDCHF 107
GBPCHF -326
EURGBP -503
USDCAD -364
GBPJPY 3.7K
CHFJPY 787
AUDUSD 283
AUDJPY 362
NZDUSD 46
CADJPY 1.1K
GBPAUD 3.7K
NAS100 34K
GBPCAD 542
NZDJPY 590
CADCHF 297
EURCAD 453
EURAUD 1K
EURNZD 1.2K
AUDCHF 206
AUDCAD -332
NZDCHF 236
AUDNZD -20
GBPNZD -438
NZDCAD -38
XTIUSD -5.3K
UK100 -1.3K
GER40 -6.8K
XBRUSD 36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +58.40 EUR
최악의 거래: -238 EUR
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +152.11 EUR
연속 최대 손실: -105.32 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.01 × 145
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.82 × 850
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.55 × 21709
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.32 × 2854
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
79 더...
Gold and Forex trading.
리뷰 없음
2025.12.07 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 22:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 19:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
