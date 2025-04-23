- 자본
- 축소
트레이드:
5 878
이익 거래:
4 161 (70.78%)
손실 거래:
1 717 (29.21%)
최고의 거래:
58.40 EUR
최악의 거래:
-238.04 EUR
총 수익:
7 803.33 EUR (4 252 655 pips)
총 손실:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
연속 최대 이익:
35 (152.11 EUR)
연속 최대 이익:
152.11 EUR (35)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
66.51%
최대 입금량:
61.32%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
162
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.86
롱(주식매수):
4 250 (72.30%)
숏(주식차입매도):
1 628 (27.70%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-0.14 EUR
평균 이익:
1.88 EUR
평균 손실:
-5.02 EUR
연속 최대 손실:
15 (-105.32 EUR)
연속 최대 손실:
-238.04 EUR (1)
월별 성장률:
28.41%
연간 예측:
344.76%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
921.04 EUR
최대한의:
957.79 EUR (78.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
78.40% (957.79 EUR)
자본금별:
60.12% (275.29 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4324
|BTCUSD
|292
|EURUSD
|140
|USDJPY
|123
|GBPUSD
|121
|EURCHF
|88
|EURJPY
|81
|USDCHF
|60
|GBPCHF
|59
|EURGBP
|54
|USDCAD
|53
|GBPJPY
|39
|CHFJPY
|34
|AUDUSD
|33
|AUDJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|29
|GBPAUD
|28
|NAS100
|25
|GBPCAD
|22
|NZDJPY
|22
|CADCHF
|22
|EURCAD
|20
|EURAUD
|20
|EURNZD
|18
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|16
|AUDNZD
|16
|GBPNZD
|15
|NZDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|UK100
|3
|GER40
|2
|XBRUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-703
|BTCUSD
|-72
|EURUSD
|-57
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|-48
|EURCHF
|19
|EURJPY
|-13
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|-31
|EURGBP
|-58
|USDCAD
|-10
|GBPJPY
|56
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|6
|NZDUSD
|-10
|CADJPY
|18
|GBPAUD
|72
|NAS100
|6
|GBPCAD
|10
|NZDJPY
|16
|CADCHF
|13
|EURCAD
|0
|EURAUD
|12
|EURNZD
|14
|AUDCHF
|-5
|AUDCAD
|-1
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|-3
|GBPNZD
|-2
|NZDCAD
|0
|XTIUSD
|-268
|UK100
|0
|GER40
|-1
|XBRUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-6.4K
|BTCUSD
|-911K
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|6.2K
|GBPUSD
|-2.4K
|EURCHF
|-399
|EURJPY
|988
|USDCHF
|107
|GBPCHF
|-326
|EURGBP
|-503
|USDCAD
|-364
|GBPJPY
|3.7K
|CHFJPY
|787
|AUDUSD
|283
|AUDJPY
|362
|NZDUSD
|46
|CADJPY
|1.1K
|GBPAUD
|3.7K
|NAS100
|34K
|GBPCAD
|542
|NZDJPY
|590
|CADCHF
|297
|EURCAD
|453
|EURAUD
|1K
|EURNZD
|1.2K
|AUDCHF
|206
|AUDCAD
|-332
|NZDCHF
|236
|AUDNZD
|-20
|GBPNZD
|-438
|NZDCAD
|-38
|XTIUSD
|-5.3K
|UK100
|-1.3K
|GER40
|-6.8K
|XBRUSD
|36
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +58.40 EUR
최악의 거래: -238 EUR
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +152.11 EUR
연속 최대 손실: -105.32 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.01 × 145
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FPMarketsSC-Live
|2.82 × 850
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.55 × 21709
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.32 × 2854
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
Gold and Forex trading.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-69%
0
0
USD
USD
366
EUR
EUR
39
1%
5 878
70%
67%
0.90
-0.14
EUR
EUR
78%
1:500