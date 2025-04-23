信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Trade with Crix
Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
0条评论
39
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -69%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 875
盈利交易:
4 158 (70.77%)
亏损交易:
1 717 (29.23%)
最好交易:
58.40 EUR
最差交易:
-238.04 EUR
毛利:
7 802.90 EUR (4 252 615 pips)
毛利亏损:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
最大连续赢利:
35 (152.11 EUR)
最大连续盈利:
152.11 EUR (35)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
66.51%
最大入金加载:
61.32%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
161
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.86
长期交易:
4 247 (72.29%)
短期交易:
1 628 (27.71%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.14 EUR
平均利润:
1.88 EUR
平均损失:
-5.02 EUR
最大连续失误:
15 (-105.32 EUR)
最大连续亏损:
-238.04 EUR (1)
每月增长:
28.26%
年度预测:
342.93%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
921.04 EUR
最大值:
957.79 EUR (78.89%)
相对跌幅:
结余:
78.40% (957.79 EUR)
净值:
60.12% (275.29 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 4323
BTCUSD 292
EURUSD 140
USDJPY 123
GBPUSD 121
EURCHF 88
EURJPY 81
USDCHF 60
GBPCHF 57
EURGBP 54
USDCAD 53
GBPJPY 39
CHFJPY 34
AUDUSD 33
AUDJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 29
GBPAUD 28
NAS100 25
GBPCAD 22
NZDJPY 22
CADCHF 22
EURCAD 20
EURAUD 20
EURNZD 18
AUDCHF 18
AUDCAD 17
NZDCHF 16
AUDNZD 16
GBPNZD 15
NZDCAD 14
XTIUSD 5
UK100 3
GER40 2
XBRUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -703
BTCUSD -72
EURUSD -57
USDJPY 93
GBPUSD -48
EURCHF 19
EURJPY -13
USDCHF 5
GBPCHF -31
EURGBP -58
USDCAD -10
GBPJPY 56
CHFJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDUSD -10
CADJPY 18
GBPAUD 72
NAS100 6
GBPCAD 10
NZDJPY 16
CADCHF 13
EURCAD 0
EURAUD 12
EURNZD 14
AUDCHF -5
AUDCAD -1
NZDCHF 6
AUDNZD -3
GBPNZD -2
NZDCAD 0
XTIUSD -268
UK100 0
GER40 -1
XBRUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -6.5K
BTCUSD -911K
EURUSD -1.9K
USDJPY 6.2K
GBPUSD -2.4K
EURCHF -399
EURJPY 988
USDCHF 107
GBPCHF -351
EURGBP -503
USDCAD -364
GBPJPY 3.7K
CHFJPY 787
AUDUSD 283
AUDJPY 362
NZDUSD 46
CADJPY 1.1K
GBPAUD 3.7K
NAS100 34K
GBPCAD 542
NZDJPY 590
CADCHF 297
EURCAD 453
EURAUD 1K
EURNZD 1.2K
AUDCHF 206
AUDCAD -332
NZDCHF 236
AUDNZD -20
GBPNZD -438
NZDCAD -38
XTIUSD -5.3K
UK100 -1.3K
GER40 -6.8K
XBRUSD 36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +58.40 EUR
最差交易: -238 EUR
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +152.11 EUR
最大连续亏损: -105.32 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.01 × 145
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.82 × 850
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.55 × 21709
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.32 × 2854
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
79 更多...
Gold and Forex trading.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Trade with Crix
每月30 USD
-69%
0
0
USD
366
EUR
39
1%
5 875
70%
67%
0.90
-0.14
EUR
78%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载