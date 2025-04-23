- 成长
交易:
5 875
盈利交易:
4 158 (70.77%)
亏损交易:
1 717 (29.23%)
最好交易:
58.40 EUR
最差交易:
-238.04 EUR
毛利:
7 802.90 EUR (4 252 615 pips)
毛利亏损:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
最大连续赢利:
35 (152.11 EUR)
最大连续盈利:
152.11 EUR (35)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
66.51%
最大入金加载:
61.32%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
161
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.86
长期交易:
4 247 (72.29%)
短期交易:
1 628 (27.71%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.14 EUR
平均利润:
1.88 EUR
平均损失:
-5.02 EUR
最大连续失误:
15 (-105.32 EUR)
最大连续亏损:
-238.04 EUR (1)
每月增长:
28.26%
年度预测:
342.93%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
921.04 EUR
最大值:
957.79 EUR (78.89%)
相对跌幅:
结余:
78.40% (957.79 EUR)
净值:
60.12% (275.29 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4323
|BTCUSD
|292
|EURUSD
|140
|USDJPY
|123
|GBPUSD
|121
|EURCHF
|88
|EURJPY
|81
|USDCHF
|60
|GBPCHF
|57
|EURGBP
|54
|USDCAD
|53
|GBPJPY
|39
|CHFJPY
|34
|AUDUSD
|33
|AUDJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|29
|GBPAUD
|28
|NAS100
|25
|GBPCAD
|22
|NZDJPY
|22
|CADCHF
|22
|EURCAD
|20
|EURAUD
|20
|EURNZD
|18
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|16
|AUDNZD
|16
|GBPNZD
|15
|NZDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|UK100
|3
|GER40
|2
|XBRUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-703
|BTCUSD
|-72
|EURUSD
|-57
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|-48
|EURCHF
|19
|EURJPY
|-13
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|-31
|EURGBP
|-58
|USDCAD
|-10
|GBPJPY
|56
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|6
|NZDUSD
|-10
|CADJPY
|18
|GBPAUD
|72
|NAS100
|6
|GBPCAD
|10
|NZDJPY
|16
|CADCHF
|13
|EURCAD
|0
|EURAUD
|12
|EURNZD
|14
|AUDCHF
|-5
|AUDCAD
|-1
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|-3
|GBPNZD
|-2
|NZDCAD
|0
|XTIUSD
|-268
|UK100
|0
|GER40
|-1
|XBRUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|BTCUSD
|-911K
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|6.2K
|GBPUSD
|-2.4K
|EURCHF
|-399
|EURJPY
|988
|USDCHF
|107
|GBPCHF
|-351
|EURGBP
|-503
|USDCAD
|-364
|GBPJPY
|3.7K
|CHFJPY
|787
|AUDUSD
|283
|AUDJPY
|362
|NZDUSD
|46
|CADJPY
|1.1K
|GBPAUD
|3.7K
|NAS100
|34K
|GBPCAD
|542
|NZDJPY
|590
|CADCHF
|297
|EURCAD
|453
|EURAUD
|1K
|EURNZD
|1.2K
|AUDCHF
|206
|AUDCAD
|-332
|NZDCHF
|236
|AUDNZD
|-20
|GBPNZD
|-438
|NZDCAD
|-38
|XTIUSD
|-5.3K
|UK100
|-1.3K
|GER40
|-6.8K
|XBRUSD
|36
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +58.40 EUR
最差交易: -238 EUR
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +152.11 EUR
最大连续亏损: -105.32 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.01 × 145
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FPMarketsSC-Live
|2.82 × 850
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.55 × 21709
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.32 × 2854
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
