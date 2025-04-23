SignauxSections
Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -60%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 523
Bénéfice trades:
1 979 (78.43%)
Perte trades:
544 (21.56%)
Meilleure transaction:
58.40 EUR
Pire transaction:
-238.04 EUR
Bénéfice brut:
3 799.90 EUR (1 065 558 pips)
Perte brute:
-4 508.22 EUR (1 159 038 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (152.11 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
152.11 EUR (35)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
66.48%
Charge de dépôt maximale:
61.32%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
120
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.79
Longs trades:
1 759 (69.72%)
Courts trades:
764 (30.28%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.28 EUR
Bénéfice moyen:
1.92 EUR
Perte moyenne:
-8.29 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-56.64 EUR)
Perte consécutive maximale:
-238.04 EUR (1)
Croissance mensuelle:
23.96%
Prévision annuelle:
293.46%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
862.07 EUR
Maximal:
898.82 EUR (74.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.62% (898.82 EUR)
Par fonds propres:
36.46% (308.58 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1753
EURUSD 100
GBPUSD 88
USDJPY 86
BTCUSD 75
EURCHF 64
EURJPY 59
EURGBP 36
GBPCHF 31
USDCHF 29
USDCAD 28
GBPJPY 19
CHFJPY 17
NAS100 17
AUDJPY 15
AUDUSD 13
CADCHF 11
GBPAUD 10
CADJPY 9
NZDJPY 9
NZDUSD 9
EURCAD 7
EURAUD 7
GBPCAD 6
AUDCHF 5
XTIUSD 5
EURNZD 4
NZDCHF 4
AUDNZD 3
AUDCAD 2
XBRUSD 1
UK100 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -595
EURUSD -55
GBPUSD -32
USDJPY 74
BTCUSD 9
EURCHF 31
EURJPY -25
EURGBP -59
GBPCHF -26
USDCHF 4
USDCAD -9
GBPJPY 39
CHFJPY -5
NAS100 6
AUDJPY 5
AUDUSD -4
CADCHF 11
GBPAUD 61
CADJPY 14
NZDJPY 17
NZDUSD -13
EURCAD -4
EURAUD 6
GBPCAD 8
AUDCHF -10
XTIUSD -268
EURNZD 9
NZDCHF 5
AUDNZD -3
AUDCAD 1
XBRUSD 0
UK100 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 349
EURUSD -1.7K
GBPUSD -791
USDJPY 3.2K
BTCUSD -129K
EURCHF 606
EURJPY -863
EURGBP -584
GBPCHF -261
USDCHF -45
USDCAD -246
GBPJPY 1.1K
CHFJPY -137
NAS100 36K
AUDJPY 74
AUDUSD -146
CADCHF 202
GBPAUD 1.9K
CADJPY 448
NZDJPY 712
NZDUSD -277
EURCAD -102
EURAUD 196
GBPCAD 206
AUDCHF -157
XTIUSD -5.3K
EURNZD 301
NZDCHF 74
AUDNZD -113
AUDCAD 31
XBRUSD 36
UK100 170
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +58.40 EUR
Pire transaction: -238 EUR
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +152.11 EUR
Perte consécutive maximale: -56.64 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.16 × 174
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.74 × 1354
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.17 × 29
FusionMarkets-Live
3.86 × 17326
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
RoboForex-ECN
4.33 × 1597
Darwinex-Live
4.79 × 1065
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
VantageInternational-Live 4
5.16 × 25
Tickmill-Live
5.43 × 54
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
MonetaMarkets-Live
5.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
5.58 × 1131
JunoMarkets-Server
5.71 × 14
Valutrades-Live
5.91 × 11
VantageInternational-Live 10
6.00 × 2
47 plus...
Gold and Forex trading.
Aucun avis
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 05:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 06:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.13 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 09:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 05:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.23 03:26
Share of trading days is too low
2025.04.23 03:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 03:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.23 02:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 02:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 02:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.23 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
