Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.33 × 12 PUPrime-Live 0.86 × 7 ICMarketsSC-MT5 2.16 × 174 GFXSecurities-GFXSECURITIES 2.50 × 2 GOMarketsMU-Live 2.58 × 12 ICMarketsSC-MT5-2 2.74 × 1354 FXNXGlobal-Trade 3.00 × 2 FPMarkets-Live 3.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 3.17 × 29 FusionMarkets-Live 3.86 × 17326 ForexTimeFXTM-Live01 4.19 × 157 Exness-MT5Real12 4.31 × 32 RoboForex-ECN 4.33 × 1597 Darwinex-Live 4.79 × 1065 GOMarketsIntl-Live 4.87 × 69 ValutradesSeychelles-Live 4.91 × 11 VantageInternational-Live 4 5.16 × 25 Tickmill-Live 5.43 × 54 Exness-MT5Real7 5.47 × 17 MonetaMarkets-Live 5.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-4 5.58 × 1131 JunoMarkets-Server 5.71 × 14 Valutrades-Live 5.91 × 11 VantageInternational-Live 10 6.00 × 2 47 plus...