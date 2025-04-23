シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trade with Crix
Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
レビュー0件
39週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -69%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
5 877
利益トレード:
4 160 (70.78%)
損失トレード:
1 717 (29.22%)
ベストトレード:
58.40 EUR
最悪のトレード:
-238.04 EUR
総利益:
7 803.19 EUR (4 252 640 pips)
総損失:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
最大連続の勝ち:
35 (152.11 EUR)
最大連続利益:
152.11 EUR (35)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
66.51%
最大入金額:
61.32%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
161
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
4 249 (72.30%)
短いトレード:
1 628 (27.70%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.14 EUR
平均利益:
1.88 EUR
平均損失:
-5.02 EUR
最大連続の負け:
15 (-105.32 EUR)
最大連続損失:
-238.04 EUR (1)
月間成長:
28.37%
年間予想:
344.17%
アルゴリズム取引:
1%
残高によるドローダウン:
絶対:
921.04 EUR
最大の:
957.79 EUR (78.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
78.40% (957.79 EUR)
エクイティによる:
60.12% (275.29 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 4323
BTCUSD 292
EURUSD 140
USDJPY 123
GBPUSD 121
EURCHF 88
EURJPY 81
USDCHF 60
GBPCHF 59
EURGBP 54
USDCAD 53
GBPJPY 39
CHFJPY 34
AUDUSD 33
AUDJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 29
GBPAUD 28
NAS100 25
GBPCAD 22
NZDJPY 22
CADCHF 22
EURCAD 20
EURAUD 20
EURNZD 18
AUDCHF 18
AUDCAD 17
NZDCHF 16
AUDNZD 16
GBPNZD 15
NZDCAD 14
XTIUSD 5
UK100 3
GER40 2
XBRUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -703
BTCUSD -72
EURUSD -57
USDJPY 93
GBPUSD -48
EURCHF 19
EURJPY -13
USDCHF 5
GBPCHF -31
EURGBP -58
USDCAD -10
GBPJPY 56
CHFJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDUSD -10
CADJPY 18
GBPAUD 72
NAS100 6
GBPCAD 10
NZDJPY 16
CADCHF 13
EURCAD 0
EURAUD 12
EURNZD 14
AUDCHF -5
AUDCAD -1
NZDCHF 6
AUDNZD -3
GBPNZD -2
NZDCAD 0
XTIUSD -268
UK100 0
GER40 -1
XBRUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -6.5K
BTCUSD -911K
EURUSD -1.9K
USDJPY 6.2K
GBPUSD -2.4K
EURCHF -399
EURJPY 988
USDCHF 107
GBPCHF -326
EURGBP -503
USDCAD -364
GBPJPY 3.7K
CHFJPY 787
AUDUSD 283
AUDJPY 362
NZDUSD 46
CADJPY 1.1K
GBPAUD 3.7K
NAS100 34K
GBPCAD 542
NZDJPY 590
CADCHF 297
EURCAD 453
EURAUD 1K
EURNZD 1.2K
AUDCHF 206
AUDCAD -332
NZDCHF 236
AUDNZD -20
GBPNZD -438
NZDCAD -38
XTIUSD -5.3K
UK100 -1.3K
GER40 -6.8K
XBRUSD 36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +58.40 EUR
最悪のトレード: -238 EUR
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +152.11 EUR
最大連続損失: -105.32 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.01 × 145
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.82 × 850
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.55 × 21709
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.32 × 2854
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
79 より多く...
Gold and Forex trading.
レビューなし
2025.12.07 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 22:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 19:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
