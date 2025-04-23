SignaleKategorien
Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
0 Bewertungen
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -69%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 877
Gewinntrades:
4 160 (70.78%)
Verlusttrades:
1 717 (29.22%)
Bester Trade:
58.40 EUR
Schlechtester Trade:
-238.04 EUR
Bruttoprofit:
7 803.19 EUR (4 252 640 pips)
Bruttoverlust:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (152.11 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.11 EUR (35)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
66.51%
Max deposit load:
61.32%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
161
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
4 249 (72.30%)
Short-Positionen:
1 628 (27.70%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.88 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.02 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-105.32 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-238.04 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
28.37%
Jahresprognose:
344.17%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
921.04 EUR
Maximaler:
957.79 EUR (78.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.40% (957.79 EUR)
Kapital:
60.12% (275.29 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4323
BTCUSD 292
EURUSD 140
USDJPY 123
GBPUSD 121
EURCHF 88
EURJPY 81
USDCHF 60
GBPCHF 59
EURGBP 54
USDCAD 53
GBPJPY 39
CHFJPY 34
AUDUSD 33
AUDJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 29
GBPAUD 28
NAS100 25
GBPCAD 22
NZDJPY 22
CADCHF 22
EURCAD 20
EURAUD 20
EURNZD 18
AUDCHF 18
AUDCAD 17
NZDCHF 16
AUDNZD 16
GBPNZD 15
NZDCAD 14
XTIUSD 5
UK100 3
GER40 2
XBRUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -703
BTCUSD -72
EURUSD -57
USDJPY 93
GBPUSD -48
EURCHF 19
EURJPY -13
USDCHF 5
GBPCHF -31
EURGBP -58
USDCAD -10
GBPJPY 56
CHFJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDUSD -10
CADJPY 18
GBPAUD 72
NAS100 6
GBPCAD 10
NZDJPY 16
CADCHF 13
EURCAD 0
EURAUD 12
EURNZD 14
AUDCHF -5
AUDCAD -1
NZDCHF 6
AUDNZD -3
GBPNZD -2
NZDCAD 0
XTIUSD -268
UK100 0
GER40 -1
XBRUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -6.5K
BTCUSD -911K
EURUSD -1.9K
USDJPY 6.2K
GBPUSD -2.4K
EURCHF -399
EURJPY 988
USDCHF 107
GBPCHF -326
EURGBP -503
USDCAD -364
GBPJPY 3.7K
CHFJPY 787
AUDUSD 283
AUDJPY 362
NZDUSD 46
CADJPY 1.1K
GBPAUD 3.7K
NAS100 34K
GBPCAD 542
NZDJPY 590
CADCHF 297
EURCAD 453
EURAUD 1K
EURNZD 1.2K
AUDCHF 206
AUDCAD -332
NZDCHF 236
AUDNZD -20
GBPNZD -438
NZDCAD -38
XTIUSD -5.3K
UK100 -1.3K
GER40 -6.8K
XBRUSD 36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +58.40 EUR
Schlechtester Trade: -238 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +152.11 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.32 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.01 × 145
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.82 × 850
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.55 × 21709
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.32 × 2854
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
Gold and Forex trading.
Keine Bewertungen
2025.12.07 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 22:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 19:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
