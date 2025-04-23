- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
5 877
Gewinntrades:
4 160 (70.78%)
Verlusttrades:
1 717 (29.22%)
Bester Trade:
58.40 EUR
Schlechtester Trade:
-238.04 EUR
Bruttoprofit:
7 803.19 EUR (4 252 640 pips)
Bruttoverlust:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (152.11 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.11 EUR (35)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
66.51%
Max deposit load:
61.32%
Letzter Trade:
12 Minuten
Trades pro Woche:
161
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
4 249 (72.30%)
Short-Positionen:
1 628 (27.70%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.14 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.88 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.02 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-105.32 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-238.04 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
28.37%
Jahresprognose:
344.17%
Algo-Trading:
1%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
921.04 EUR
Maximaler:
957.79 EUR (78.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
78.40% (957.79 EUR)
Kapital:
60.12% (275.29 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4323
|BTCUSD
|292
|EURUSD
|140
|USDJPY
|123
|GBPUSD
|121
|EURCHF
|88
|EURJPY
|81
|USDCHF
|60
|GBPCHF
|59
|EURGBP
|54
|USDCAD
|53
|GBPJPY
|39
|CHFJPY
|34
|AUDUSD
|33
|AUDJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|29
|GBPAUD
|28
|NAS100
|25
|GBPCAD
|22
|NZDJPY
|22
|CADCHF
|22
|EURCAD
|20
|EURAUD
|20
|EURNZD
|18
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|16
|AUDNZD
|16
|GBPNZD
|15
|NZDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|UK100
|3
|GER40
|2
|XBRUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-703
|BTCUSD
|-72
|EURUSD
|-57
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|-48
|EURCHF
|19
|EURJPY
|-13
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|-31
|EURGBP
|-58
|USDCAD
|-10
|GBPJPY
|56
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|6
|NZDUSD
|-10
|CADJPY
|18
|GBPAUD
|72
|NAS100
|6
|GBPCAD
|10
|NZDJPY
|16
|CADCHF
|13
|EURCAD
|0
|EURAUD
|12
|EURNZD
|14
|AUDCHF
|-5
|AUDCAD
|-1
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|-3
|GBPNZD
|-2
|NZDCAD
|0
|XTIUSD
|-268
|UK100
|0
|GER40
|-1
|XBRUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|BTCUSD
|-911K
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|6.2K
|GBPUSD
|-2.4K
|EURCHF
|-399
|EURJPY
|988
|USDCHF
|107
|GBPCHF
|-326
|EURGBP
|-503
|USDCAD
|-364
|GBPJPY
|3.7K
|CHFJPY
|787
|AUDUSD
|283
|AUDJPY
|362
|NZDUSD
|46
|CADJPY
|1.1K
|GBPAUD
|3.7K
|NAS100
|34K
|GBPCAD
|542
|NZDJPY
|590
|CADCHF
|297
|EURCAD
|453
|EURAUD
|1K
|EURNZD
|1.2K
|AUDCHF
|206
|AUDCAD
|-332
|NZDCHF
|236
|AUDNZD
|-20
|GBPNZD
|-438
|NZDCAD
|-38
|XTIUSD
|-5.3K
|UK100
|-1.3K
|GER40
|-6.8K
|XBRUSD
|36
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +58.40 EUR
Schlechtester Trade: -238 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +152.11 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -105.32 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.01 × 145
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FPMarketsSC-Live
|2.82 × 850
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.55 × 21709
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.32 × 2854
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
noch 79 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Gold and Forex trading.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-69%
0
0
USD
USD
366
EUR
EUR
39
1%
5 877
70%
67%
0.90
-0.14
EUR
EUR
78%
1:500