Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
0 отзывов
39 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -69%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 878
Прибыльных трейдов:
4 161 (70.78%)
Убыточных трейдов:
1 717 (29.21%)
Лучший трейд:
58.40 EUR
Худший трейд:
-238.04 EUR
Общая прибыль:
7 803.33 EUR (4 252 655 pips)
Общий убыток:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (152.11 EUR)
Макс. прибыль в серии:
152.11 EUR (35)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
66.51%
Макс. загрузка депозита:
61.32%
Последний трейд:
1 минута
Трейдов в неделю:
162
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
4 250 (72.30%)
Коротких трейдов:
1 628 (27.70%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.14 EUR
Средняя прибыль:
1.88 EUR
Средний убыток:
-5.02 EUR
Макс. серия проигрышей:
15 (-105.32 EUR)
Макс. убыток в серии:
-238.04 EUR (1)
Прирост в месяц:
28.41%
Годовой прогноз:
344.76%
Алготрейдинг:
1%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
921.04 EUR
Максимальная:
957.79 EUR (78.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
78.40% (957.79 EUR)
По эквити:
60.12% (275.29 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4324
BTCUSD 292
EURUSD 140
USDJPY 123
GBPUSD 121
EURCHF 88
EURJPY 81
USDCHF 60
GBPCHF 59
EURGBP 54
USDCAD 53
GBPJPY 39
CHFJPY 34
AUDUSD 33
AUDJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 29
GBPAUD 28
NAS100 25
GBPCAD 22
NZDJPY 22
CADCHF 22
EURCAD 20
EURAUD 20
EURNZD 18
AUDCHF 18
AUDCAD 17
NZDCHF 16
AUDNZD 16
GBPNZD 15
NZDCAD 14
XTIUSD 5
UK100 3
GER40 2
XBRUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -703
BTCUSD -72
EURUSD -57
USDJPY 93
GBPUSD -48
EURCHF 19
EURJPY -13
USDCHF 5
GBPCHF -31
EURGBP -58
USDCAD -10
GBPJPY 56
CHFJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDUSD -10
CADJPY 18
GBPAUD 72
NAS100 6
GBPCAD 10
NZDJPY 16
CADCHF 13
EURCAD 0
EURAUD 12
EURNZD 14
AUDCHF -5
AUDCAD -1
NZDCHF 6
AUDNZD -3
GBPNZD -2
NZDCAD 0
XTIUSD -268
UK100 0
GER40 -1
XBRUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -6.4K
BTCUSD -911K
EURUSD -1.9K
USDJPY 6.2K
GBPUSD -2.4K
EURCHF -399
EURJPY 988
USDCHF 107
GBPCHF -326
EURGBP -503
USDCAD -364
GBPJPY 3.7K
CHFJPY 787
AUDUSD 283
AUDJPY 362
NZDUSD 46
CADJPY 1.1K
GBPAUD 3.7K
NAS100 34K
GBPCAD 542
NZDJPY 590
CADCHF 297
EURCAD 453
EURAUD 1K
EURNZD 1.2K
AUDCHF 206
AUDCAD -332
NZDCHF 236
AUDNZD -20
GBPNZD -438
NZDCAD -38
XTIUSD -5.3K
UK100 -1.3K
GER40 -6.8K
XBRUSD 36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +58.40 EUR
Худший трейд: -238 EUR
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +152.11 EUR
Макс. убыток в серии: -105.32 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.01 × 145
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.82 × 850
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.55 × 21709
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.32 × 2854
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
еще 79...
Gold and Forex trading.
Нет отзывов
2025.12.07 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 22:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 19:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trade with Crix
30 USD в месяц
-69%
0
0
USD
366
EUR
39
1%
5 878
70%
67%
0.90
-0.14
EUR
78%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.