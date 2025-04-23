SegnaliSezioni
Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -59%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 546
Profit Trade:
1 997 (78.43%)
Loss Trade:
549 (21.56%)
Best Trade:
58.40 EUR
Worst Trade:
-238.04 EUR
Profitto lordo:
3 819.79 EUR (1 073 575 pips)
Perdita lorda:
-4 518.70 EUR (1 160 480 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (152.11 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
152.11 EUR (35)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
66.48%
Massimo carico di deposito:
61.32%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
130
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.78
Long Trade:
1 781 (69.95%)
Short Trade:
765 (30.05%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.27 EUR
Profitto medio:
1.91 EUR
Perdita media:
-8.23 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-56.64 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-238.04 EUR (1)
Crescita mensile:
25.01%
Previsione annuale:
303.47%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
862.07 EUR
Massimale:
898.82 EUR (74.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
73.62% (898.82 EUR)
Per equità:
36.46% (308.58 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1774
EURUSD 100
GBPUSD 88
USDJPY 86
BTCUSD 77
EURCHF 64
EURJPY 59
EURGBP 36
GBPCHF 31
USDCHF 29
USDCAD 28
GBPJPY 19
CHFJPY 17
NAS100 17
AUDJPY 15
AUDUSD 13
CADCHF 11
GBPAUD 10
CADJPY 9
NZDJPY 9
NZDUSD 9
EURCAD 7
EURAUD 7
GBPCAD 6
AUDCHF 5
XTIUSD 5
EURNZD 4
NZDCHF 4
AUDNZD 3
AUDCAD 2
XBRUSD 1
UK100 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -583
EURUSD -55
GBPUSD -32
USDJPY 74
BTCUSD 8
EURCHF 31
EURJPY -25
EURGBP -59
GBPCHF -26
USDCHF 4
USDCAD -9
GBPJPY 39
CHFJPY -5
NAS100 6
AUDJPY 5
AUDUSD -4
CADCHF 11
GBPAUD 61
CADJPY 14
NZDJPY 17
NZDUSD -13
EURCAD -4
EURAUD 6
GBPCAD 8
AUDCHF -10
XTIUSD -268
EURNZD 9
NZDCHF 5
AUDNZD -3
AUDCAD 1
XBRUSD 0
UK100 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.5K
EURUSD -1.7K
GBPUSD -791
USDJPY 3.2K
BTCUSD -123K
EURCHF 606
EURJPY -863
EURGBP -584
GBPCHF -261
USDCHF -45
USDCAD -246
GBPJPY 1.1K
CHFJPY -137
NAS100 36K
AUDJPY 74
AUDUSD -146
CADCHF 202
GBPAUD 1.9K
CADJPY 448
NZDJPY 712
NZDUSD -277
EURCAD -102
EURAUD 196
GBPCAD 206
AUDCHF -157
XTIUSD -5.3K
EURNZD 301
NZDCHF 74
AUDNZD -113
AUDCAD 31
XBRUSD 36
UK100 170
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +58.40 EUR
Worst Trade: -238 EUR
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +152.11 EUR
Massima perdita consecutiva: -56.64 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.33 × 12
PUPrime-Live
0.86 × 7
ICMarketsSC-MT5
2.16 × 174
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
GOMarketsMU-Live
2.58 × 12
ICMarketsSC-MT5-2
2.75 × 1357
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
3.00 × 2
FPMarketsLLC-Live
3.17 × 29
FusionMarkets-Live
3.86 × 17330
ForexTimeFXTM-Live01
4.19 × 157
Exness-MT5Real12
4.31 × 32
RoboForex-ECN
4.33 × 1597
Darwinex-Live
4.79 × 1065
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
VantageInternational-Live 4
5.40 × 25
JunoMarkets-Server
5.40 × 15
Exness-MT5Real7
5.47 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
5.54 × 1140
Valutrades-Live
5.91 × 11
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
6.00 × 1
XM.COM-MT5
6.06 × 703
47 più
Gold and Forex trading.
Non ci sono recensioni
2025.09.09 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 06:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 05:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 06:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.13 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.24 09:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.23 05:41
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.23 03:26
Share of trading days is too low
2025.04.23 03:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.23 03:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 03:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.23 02:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 02:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.23 02:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.23 02:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trade with Crix
30USD al mese
-59%
0
0
USD
489
EUR
23
3%
2 546
78%
66%
0.84
-0.27
EUR
74%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.