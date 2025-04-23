- Crescimento
Negociações:
5 875
Negociações com lucro:
4 158 (70.77%)
Negociações com perda:
1 717 (29.23%)
Melhor negociação:
58.40 EUR
Pior negociação:
-238.04 EUR
Lucro bruto:
7 802.90 EUR (4 252 615 pips)
Perda bruta:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (152.11 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
152.11 EUR (35)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
66.51%
Depósito máximo carregado:
61.32%
Último negócio:
19 minutos atrás
Negociações por semana:
161
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.86
Negociações longas:
4 247 (72.29%)
Negociações curtas:
1 628 (27.71%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.14 EUR
Lucro médio:
1.88 EUR
Perda média:
-5.02 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-105.32 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-238.04 EUR (1)
Crescimento mensal:
28.26%
Previsão anual:
342.93%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
921.04 EUR
Máximo:
957.79 EUR (78.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.40% (957.79 EUR)
Pelo Capital Líquido:
60.12% (275.29 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4323
|BTCUSD
|292
|EURUSD
|140
|USDJPY
|123
|GBPUSD
|121
|EURCHF
|88
|EURJPY
|81
|USDCHF
|60
|GBPCHF
|57
|EURGBP
|54
|USDCAD
|53
|GBPJPY
|39
|CHFJPY
|34
|AUDUSD
|33
|AUDJPY
|32
|NZDUSD
|30
|CADJPY
|29
|GBPAUD
|28
|NAS100
|25
|GBPCAD
|22
|NZDJPY
|22
|CADCHF
|22
|EURCAD
|20
|EURAUD
|20
|EURNZD
|18
|AUDCHF
|18
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|16
|AUDNZD
|16
|GBPNZD
|15
|NZDCAD
|14
|XTIUSD
|5
|UK100
|3
|GER40
|2
|XBRUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-703
|BTCUSD
|-72
|EURUSD
|-57
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|-48
|EURCHF
|19
|EURJPY
|-13
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|-31
|EURGBP
|-58
|USDCAD
|-10
|GBPJPY
|56
|CHFJPY
|1
|AUDUSD
|0
|AUDJPY
|6
|NZDUSD
|-10
|CADJPY
|18
|GBPAUD
|72
|NAS100
|6
|GBPCAD
|10
|NZDJPY
|16
|CADCHF
|13
|EURCAD
|0
|EURAUD
|12
|EURNZD
|14
|AUDCHF
|-5
|AUDCAD
|-1
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|-3
|GBPNZD
|-2
|NZDCAD
|0
|XTIUSD
|-268
|UK100
|0
|GER40
|-1
|XBRUSD
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-6.5K
|BTCUSD
|-911K
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|6.2K
|GBPUSD
|-2.4K
|EURCHF
|-399
|EURJPY
|988
|USDCHF
|107
|GBPCHF
|-351
|EURGBP
|-503
|USDCAD
|-364
|GBPJPY
|3.7K
|CHFJPY
|787
|AUDUSD
|283
|AUDJPY
|362
|NZDUSD
|46
|CADJPY
|1.1K
|GBPAUD
|3.7K
|NAS100
|34K
|GBPCAD
|542
|NZDJPY
|590
|CADCHF
|297
|EURCAD
|453
|EURAUD
|1K
|EURNZD
|1.2K
|AUDCHF
|206
|AUDCAD
|-332
|NZDCHF
|236
|AUDNZD
|-20
|GBPNZD
|-438
|NZDCAD
|-38
|XTIUSD
|-5.3K
|UK100
|-1.3K
|GER40
|-6.8K
|XBRUSD
|36
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.86 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|1.00 × 13
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|2.01 × 145
|
ICMarketsSC-MT5
|2.33 × 194
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FPMarketsSC-Live
|2.82 × 850
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|3.03 × 30
|
GOMarketsMU-Live
|3.54 × 39
|
FusionMarkets-Live
|3.55 × 21709
|
RoboForex-ECN
|4.36 × 1692
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
Darwinex-Live
|4.89 × 1127
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.91 × 11
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.32 × 2854
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
