Dumitru Duplava

Trade with Crix

Dumitru Duplava
0 comentários
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -69%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 875
Negociações com lucro:
4 158 (70.77%)
Negociações com perda:
1 717 (29.23%)
Melhor negociação:
58.40 EUR
Pior negociação:
-238.04 EUR
Lucro bruto:
7 802.90 EUR (4 252 615 pips)
Perda bruta:
-8 624.99 EUR (4 740 068 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (152.11 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
152.11 EUR (35)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
66.51%
Depósito máximo carregado:
61.32%
Último negócio:
19 minutos atrás
Negociações por semana:
161
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.86
Negociações longas:
4 247 (72.29%)
Negociações curtas:
1 628 (27.71%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.14 EUR
Lucro médio:
1.88 EUR
Perda média:
-5.02 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-105.32 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-238.04 EUR (1)
Crescimento mensal:
28.26%
Previsão anual:
342.93%
Algotrading:
1%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
921.04 EUR
Máximo:
957.79 EUR (78.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
78.40% (957.79 EUR)
Pelo Capital Líquido:
60.12% (275.29 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 4323
BTCUSD 292
EURUSD 140
USDJPY 123
GBPUSD 121
EURCHF 88
EURJPY 81
USDCHF 60
GBPCHF 57
EURGBP 54
USDCAD 53
GBPJPY 39
CHFJPY 34
AUDUSD 33
AUDJPY 32
NZDUSD 30
CADJPY 29
GBPAUD 28
NAS100 25
GBPCAD 22
NZDJPY 22
CADCHF 22
EURCAD 20
EURAUD 20
EURNZD 18
AUDCHF 18
AUDCAD 17
NZDCHF 16
AUDNZD 16
GBPNZD 15
NZDCAD 14
XTIUSD 5
UK100 3
GER40 2
XBRUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -703
BTCUSD -72
EURUSD -57
USDJPY 93
GBPUSD -48
EURCHF 19
EURJPY -13
USDCHF 5
GBPCHF -31
EURGBP -58
USDCAD -10
GBPJPY 56
CHFJPY 1
AUDUSD 0
AUDJPY 6
NZDUSD -10
CADJPY 18
GBPAUD 72
NAS100 6
GBPCAD 10
NZDJPY 16
CADCHF 13
EURCAD 0
EURAUD 12
EURNZD 14
AUDCHF -5
AUDCAD -1
NZDCHF 6
AUDNZD -3
GBPNZD -2
NZDCAD 0
XTIUSD -268
UK100 0
GER40 -1
XBRUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -6.5K
BTCUSD -911K
EURUSD -1.9K
USDJPY 6.2K
GBPUSD -2.4K
EURCHF -399
EURJPY 988
USDCHF 107
GBPCHF -351
EURGBP -503
USDCAD -364
GBPJPY 3.7K
CHFJPY 787
AUDUSD 283
AUDJPY 362
NZDUSD 46
CADJPY 1.1K
GBPAUD 3.7K
NAS100 34K
GBPCAD 542
NZDJPY 590
CADCHF 297
EURCAD 453
EURAUD 1K
EURNZD 1.2K
AUDCHF 206
AUDCAD -332
NZDCHF 236
AUDNZD -20
GBPNZD -438
NZDCAD -38
XTIUSD -5.3K
UK100 -1.3K
GER40 -6.8K
XBRUSD 36
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +58.40 EUR
Pior negociação: -238 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +152.11 EUR
Máxima perda consecutiva: -105.32 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.86 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.00 × 2
Exness-MT5Real8
1.00 × 13
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GoMarkets-Live
2.01 × 145
ICMarketsSC-MT5
2.33 × 194
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsSC-Live
2.82 × 850
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
3.03 × 30
GOMarketsMU-Live
3.54 × 39
FusionMarkets-Live
3.55 × 21709
RoboForex-ECN
4.36 × 1692
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
Darwinex-Live
4.89 × 1127
ValutradesSeychelles-Live
4.91 × 11
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
5.32 × 2854
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
79 mais ...
Gold and Forex trading.
Sem comentários
2025.12.07 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 22:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.08 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 19:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 10:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 04:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 01:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 12:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 15:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 19:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 13:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 23:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
