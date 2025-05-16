SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Waka Smart TP Mid
Michal Aleksander Gdak

Waka Smart TP Mid

Michal Aleksander Gdak
1 inceleme
Güvenilirlik
95 hafta
1 / 702 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 91%
VantageInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 714
Kârla kapanan işlemler:
1 576 (91.94%)
Zararla kapanan işlemler:
138 (8.05%)
En iyi işlem:
772.09 USD
En kötü işlem:
-249.27 USD
Brüt kâr:
4 711.57 USD (89 544 pips)
Brüt zarar:
-2 558.55 USD (64 745 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
117 (124.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
999.71 USD (3)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
69.60%
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2.50
Alış işlemleri:
729 (42.53%)
Satış işlemleri:
985 (57.47%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
2.99 USD
Ortalama zarar:
-18.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-860.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-860.46 USD (6)
Aylık büyüme:
0.82%
Yıllık tahmin:
12.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
860.46 USD (18.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.39% (861.90 USD)
Varlığa göre:
7.29% (312.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 683
NZDCAD+ 602
AUDNZD+ 429
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 967
NZDCAD+ 808
AUDNZD+ 378
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 7.3K
NZDCAD+ 16K
AUDNZD+ 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +772.09 USD
En kötü işlem: -249 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +124.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -860.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ortalama derecelendirme:
Wesley Grant Sharman Sharman
882
Wesley Grant Sharman Sharman 2025.05.16 03:45 
 

Signal only making a tiny amount of profit before closing trades. Without tight enough spreads, I al losing money on each trade.

Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Waka Smart TP Mid
Ayda 30 USD
91%
1
702
USD
4.4K
USD
95
100%
1 714
91%
70%
1.84
1.26
USD
10%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.