SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Waka Smart TP Mid
Michal Aleksander Gdak

Waka Smart TP Mid

Michal Aleksander Gdak
1 avis
Fiabilité
95 semaines
1 / 702 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 91%
VantageInternational-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 714
Bénéfice trades:
1 576 (91.94%)
Perte trades:
138 (8.05%)
Meilleure transaction:
772.09 USD
Pire transaction:
-249.27 USD
Bénéfice brut:
4 711.57 USD (89 544 pips)
Perte brute:
-2 558.55 USD (64 745 pips)
Gains consécutifs maximales:
117 (124.01 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
999.71 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
69.60%
Charge de dépôt maximale:
3.01%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
2.50
Longs trades:
729 (42.53%)
Courts trades:
985 (57.47%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
1.26 USD
Bénéfice moyen:
2.99 USD
Perte moyenne:
-18.54 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-860.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-860.46 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.94%
Prévision annuelle:
12.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
860.46 USD (18.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.39% (861.90 USD)
Par fonds propres:
7.29% (312.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD+ 683
NZDCAD+ 602
AUDNZD+ 429
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD+ 967
NZDCAD+ 808
AUDNZD+ 378
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD+ 7.3K
NZDCAD+ 16K
AUDNZD+ 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +772.09 USD
Pire transaction: -249 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +124.01 USD
Perte consécutive maximale: -860.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Note moyenne:
Wesley Grant Sharman Sharman
882
Wesley Grant Sharman Sharman 2025.05.16 03:45 
 

Signal only making a tiny amount of profit before closing trades. Without tight enough spreads, I al losing money on each trade.

Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Waka Smart TP Mid
30 USD par mois
91%
1
702
USD
4.4K
USD
95
100%
1 714
91%
70%
1.84
1.26
USD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.