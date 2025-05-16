SegnaliSezioni
Michal Aleksander Gdak

Waka Smart TP Mid

Michal Aleksander Gdak
1 recensione
Affidabilità
95 settimane
1 / 702 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 91%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 714
Profit Trade:
1 576 (91.94%)
Loss Trade:
138 (8.05%)
Best Trade:
772.09 USD
Worst Trade:
-249.27 USD
Profitto lordo:
4 711.57 USD (89 544 pips)
Perdita lorda:
-2 558.55 USD (64 745 pips)
Vincite massime consecutive:
117 (124.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
999.71 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
69.60%
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
2.50
Long Trade:
729 (42.53%)
Short Trade:
985 (57.47%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
2.99 USD
Perdita media:
-18.54 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-860.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-860.46 USD (6)
Crescita mensile:
0.88%
Previsione annuale:
12.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
860.46 USD (18.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.39% (861.90 USD)
Per equità:
7.29% (312.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD+ 683
NZDCAD+ 602
AUDNZD+ 429
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD+ 967
NZDCAD+ 808
AUDNZD+ 378
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD+ 7.3K
NZDCAD+ 16K
AUDNZD+ 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +772.09 USD
Worst Trade: -249 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +124.01 USD
Massima perdita consecutiva: -860.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Valutazione media:
Wesley Grant Sharman Sharman
882
Wesley Grant Sharman Sharman 2025.05.16 03:45 
 

Signal only making a tiny amount of profit before closing trades. Without tight enough spreads, I al losing money on each trade.

