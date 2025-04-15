Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 FBS-Real-7 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 RoboMarkets-ECN 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 TitanFX-06 0.00 × 2 VantageInternational-Live 18 0.27 × 11 RoboForex-ECN 0.36 × 83 ICMarketsSC-Live11 0.47 × 36 ThreeTrader-Live 0.51 × 41 Tickmill-Live10 0.80 × 5 ICMarketsSC-Live19 0.81 × 53 Alpari-Pro.ECN2 0.96 × 56 AxioryAsia-02Live 0.97 × 29 Exness-Real29 1.00 × 1 Darwinex-Live 1.00 × 2 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 VantageInternational-Live 14 1.00 × 6 ICMarketsSC-Live33 1.12 × 34 DooPrime-Live 2 1.17 × 6 Exness-Real17 1.30 × 33 ICMarketsSC-Live08 1.31 × 48 TradingProInternational-Live 2 1.79 × 19 Exness-Real9 1.81 × 36 54 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya