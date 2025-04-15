- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4 254
Kârla kapanan işlemler:
3 634 (85.42%)
Zararla kapanan işlemler:
620 (14.57%)
En iyi işlem:
232.84 EUR
En kötü işlem:
-72.49 EUR
Brüt kâr:
10 213.46 EUR (598 804 pips)
Brüt zarar:
-5 239.23 EUR (462 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (80.98 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
232.84 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
41.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
26.22
Alış işlemleri:
2 306 (54.21%)
Satış işlemleri:
1 948 (45.79%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.17 EUR
Ortalama kâr:
2.81 EUR
Ortalama zarar:
-8.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-166.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-189.70 EUR (4)
Aylık büyüme:
24.64%
Yıllık tahmin:
301.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
189.70 EUR (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.44% (183.71 EUR)
Varlığa göre:
81.94% (922.47 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1044
|EURUSD
|696
|USDJPY
|592
|AUDUSD
|591
|EURJPY
|555
|USDCHF
|340
|EURCHF
|295
|EURGBP
|141
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|EURUSD
|971
|USDJPY
|495
|AUDUSD
|622
|EURJPY
|383
|USDCHF
|474
|EURCHF
|270
|EURGBP
|139
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|12K
|AUDUSD
|19K
|EURJPY
|17K
|USDCHF
|9.8K
|EURCHF
|11K
|EURGBP
|6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +232.84 EUR
En kötü işlem: -72 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +80.98 EUR
Maksimum ardışık zarar: -166.81 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.27 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.36 × 83
|
ICMarketsSC-Live11
|0.47 × 36
|
ThreeTrader-Live
|0.51 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.81 × 53
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
AxioryAsia-02Live
|0.97 × 29
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.12 × 34
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
|
Exness-Real17
|1.30 × 33
|
ICMarketsSC-Live08
|1.31 × 48
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Exness-Real9
|1.81 × 36
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
984%
0
0
USD
USD
5.6K
EUR
EUR
25
100%
4 254
85%
100%
1.94
1.17
EUR
EUR
82%
1:500