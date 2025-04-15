SinyallerBölümler
Ruben Fernandez Souto

Panda Smart Grid

Ruben Fernandez Souto
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 984%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 254
Kârla kapanan işlemler:
3 634 (85.42%)
Zararla kapanan işlemler:
620 (14.57%)
En iyi işlem:
232.84 EUR
En kötü işlem:
-72.49 EUR
Brüt kâr:
10 213.46 EUR (598 804 pips)
Brüt zarar:
-5 239.23 EUR (462 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (80.98 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
232.84 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
41.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
26.22
Alış işlemleri:
2 306 (54.21%)
Satış işlemleri:
1 948 (45.79%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.17 EUR
Ortalama kâr:
2.81 EUR
Ortalama zarar:
-8.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-166.81 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-189.70 EUR (4)
Aylık büyüme:
24.64%
Yıllık tahmin:
301.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
189.70 EUR (3.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.44% (183.71 EUR)
Varlığa göre:
81.94% (922.47 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1044
EURUSD 696
USDJPY 592
AUDUSD 591
EURJPY 555
USDCHF 340
EURCHF 295
EURGBP 141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.3K
EURUSD 971
USDJPY 495
AUDUSD 622
EURJPY 383
USDCHF 474
EURCHF 270
EURGBP 139
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 11K
USDJPY 12K
AUDUSD 19K
EURJPY 17K
USDCHF 9.8K
EURCHF 11K
EURGBP 6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +232.84 EUR
En kötü işlem: -72 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +80.98 EUR
Maksimum ardışık zarar: -166.81 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.27 × 11
RoboForex-ECN
0.36 × 83
ICMarketsSC-Live11
0.47 × 36
ThreeTrader-Live
0.51 × 41
Tickmill-Live10
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.81 × 53
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
AxioryAsia-02Live
0.97 × 29
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.12 × 34
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
Exness-Real17
1.30 × 33
ICMarketsSC-Live08
1.31 × 48
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Exness-Real9
1.81 × 36
İnceleme yok
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 11:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 19:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Panda Smart Grid
Ayda 30 USD
984%
0
0
USD
5.6K
EUR
25
100%
4 254
85%
100%
1.94
1.17
EUR
82%
1:500
