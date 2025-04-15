SegnaliSezioni
Ruben Fernandez Souto

Panda Smart Grid

Ruben Fernandez Souto
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 984%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 254
Profit Trade:
3 634 (85.42%)
Loss Trade:
620 (14.57%)
Best Trade:
232.84 EUR
Worst Trade:
-72.49 EUR
Profitto lordo:
10 213.46 EUR (598 804 pips)
Perdita lorda:
-5 239.23 EUR (462 681 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (80.98 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
232.84 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.95%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
26.22
Long Trade:
2 306 (54.21%)
Short Trade:
1 948 (45.79%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.17 EUR
Profitto medio:
2.81 EUR
Perdita media:
-8.45 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-166.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-189.70 EUR (4)
Crescita mensile:
25.66%
Previsione annuale:
312.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
189.70 EUR (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.44% (183.71 EUR)
Per equità:
81.94% (922.47 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1044
EURUSD 696
USDJPY 592
AUDUSD 591
EURJPY 555
USDCHF 340
EURCHF 295
EURGBP 141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
EURUSD 971
USDJPY 495
AUDUSD 622
EURJPY 383
USDCHF 474
EURCHF 270
EURGBP 139
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 11K
USDJPY 12K
AUDUSD 19K
EURJPY 17K
USDCHF 9.8K
EURCHF 11K
EURGBP 6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +232.84 EUR
Worst Trade: -72 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +80.98 EUR
Massima perdita consecutiva: -166.81 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.27 × 11
RoboForex-ECN
0.36 × 83
ICMarketsSC-Live11
0.47 × 36
ThreeTrader-Live
0.51 × 41
Tickmill-Live10
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.81 × 53
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
AxioryAsia-02Live
0.97 × 29
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.12 × 34
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
Exness-Real17
1.30 × 33
ICMarketsSC-Live08
1.31 × 48
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Exness-Real9
1.81 × 36
Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 11:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 19:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.