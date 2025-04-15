- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 254
Profit Trade:
3 634 (85.42%)
Loss Trade:
620 (14.57%)
Best Trade:
232.84 EUR
Worst Trade:
-72.49 EUR
Profitto lordo:
10 213.46 EUR (598 804 pips)
Perdita lorda:
-5 239.23 EUR (462 681 pips)
Vincite massime consecutive:
79 (80.98 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
232.84 EUR (1)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
41.95%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
92
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
26.22
Long Trade:
2 306 (54.21%)
Short Trade:
1 948 (45.79%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.17 EUR
Profitto medio:
2.81 EUR
Perdita media:
-8.45 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-166.81 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-189.70 EUR (4)
Crescita mensile:
25.66%
Previsione annuale:
312.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
189.70 EUR (3.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.44% (183.71 EUR)
Per equità:
81.94% (922.47 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1044
|EURUSD
|696
|USDJPY
|592
|AUDUSD
|591
|EURJPY
|555
|USDCHF
|340
|EURCHF
|295
|EURGBP
|141
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|EURUSD
|971
|USDJPY
|495
|AUDUSD
|622
|EURJPY
|383
|USDCHF
|474
|EURCHF
|270
|EURGBP
|139
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|51K
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|12K
|AUDUSD
|19K
|EURJPY
|17K
|USDCHF
|9.8K
|EURCHF
|11K
|EURGBP
|6K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +232.84 EUR
Worst Trade: -72 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +80.98 EUR
Massima perdita consecutiva: -166.81 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.27 × 11
|
RoboForex-ECN
|0.36 × 83
|
ICMarketsSC-Live11
|0.47 × 36
|
ThreeTrader-Live
|0.51 × 41
|
Tickmill-Live10
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.81 × 53
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.96 × 56
|
AxioryAsia-02Live
|0.97 × 29
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|1.12 × 34
|
DooPrime-Live 2
|1.17 × 6
|
Exness-Real17
|1.30 × 33
|
ICMarketsSC-Live08
|1.31 × 48
|
TradingProInternational-Live 2
|1.79 × 19
|
Exness-Real9
|1.81 × 36
