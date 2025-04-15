SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Panda Smart Grid
Ruben Fernandez Souto

Panda Smart Grid

Ruben Fernandez Souto
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 984%
RoboForex-ECN-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 252
Bénéfice trades:
3 632 (85.41%)
Perte trades:
620 (14.58%)
Meilleure transaction:
232.84 EUR
Pire transaction:
-72.49 EUR
Bénéfice brut:
10 209.21 EUR (598 278 pips)
Perte brute:
-5 239.23 EUR (462 681 pips)
Gains consécutifs maximales:
79 (80.98 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
232.84 EUR (1)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
41.95%
Dernier trade:
15 il y a des minutes
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
26.20
Longs trades:
2 305 (54.21%)
Courts trades:
1 947 (45.79%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
1.17 EUR
Bénéfice moyen:
2.81 EUR
Perte moyenne:
-8.45 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-166.81 EUR)
Perte consécutive maximale:
-189.70 EUR (4)
Croissance mensuelle:
26.81%
Prévision annuelle:
325.35%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
189.70 EUR (3.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.44% (183.71 EUR)
Par fonds propres:
81.94% (922.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1042
EURUSD 696
USDJPY 592
AUDUSD 591
EURJPY 555
USDCHF 340
EURCHF 295
EURGBP 141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
EURUSD 971
USDJPY 495
AUDUSD 622
EURJPY 383
USDCHF 474
EURCHF 270
EURGBP 139
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 51K
EURUSD 11K
USDJPY 12K
AUDUSD 19K
EURJPY 17K
USDCHF 9.8K
EURCHF 11K
EURGBP 6K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +232.84 EUR
Pire transaction: -72 EUR
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +80.98 EUR
Perte consécutive maximale: -166.81 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FBS-Real-7
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.27 × 11
RoboForex-ECN
0.36 × 83
ICMarketsSC-Live11
0.47 × 36
ThreeTrader-Live
0.51 × 41
Tickmill-Live10
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live19
0.81 × 53
Alpari-Pro.ECN2
0.96 × 56
AxioryAsia-02Live
0.97 × 29
Exness-Real29
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.00 × 2
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
VantageInternational-Live 14
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live33
1.12 × 34
DooPrime-Live 2
1.17 × 6
Exness-Real17
1.30 × 33
ICMarketsSC-Live08
1.31 × 48
TradingProInternational-Live 2
1.79 × 19
Exness-Real9
1.81 × 36
54 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 03:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 11:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 09:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 19:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Panda Smart Grid
30 USD par mois
984%
0
0
USD
5.6K
EUR
25
100%
4 252
85%
100%
1.94
1.17
EUR
82%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.