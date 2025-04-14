- Büyüme
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
513 (76.45%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (23.55%)
En iyi işlem:
336.01 USD
En kötü işlem:
-220.00 USD
Brüt kâr:
2 567.57 USD (6 089 747 pips)
Brüt zarar:
-2 456.89 USD (4 225 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (219.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
351.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
90.80%
Maks. mevduat yükü:
26.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
220 (32.79%)
Satış işlemleri:
451 (67.21%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
5.01 USD
Ortalama zarar:
-15.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-289.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-710.06 USD (5)
Aylık büyüme:
-6.73%
Yıllık tahmin:
-78.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.43 USD
Maksimum:
710.06 USD (25.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.06% (710.06 USD)
Varlığa göre:
49.61% (1 139.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|373
|XAUUSD
|259
|USOIL
|36
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|US30
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|395
|XAUUSD
|-286
|USOIL
|4
|GBPUSD
|-3
|USDJPY
|0
|US30
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|2M
|XAUUSD
|-154K
|USOIL
|198
|GBPUSD
|-128
|USDJPY
|0
|US30
|99
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +336.01 USD
En kötü işlem: -220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +219.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -289.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
PUPrime-Live
|0.00 × 11
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
OctaFX-Real
|0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
FXGT-Live
|0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
Weltrade-Real
|0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 98
Exness-MT5Real8
|0.33 × 263
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.35 × 415
RoboForex-ECN
|0.36 × 11
Tickmill-Live
|0.86 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 147
ICMarketsSC-MT5-4
|0.94 × 109
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
|1.59 × 521
Exness-MT5Real5
|1.71 × 2002
XAUUSD and BTCUSD
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
24
0%
671
76%
91%
1.04
0.16
USD
USD
50%
1:200