Li Zheng Ping

XAUUSD and BTCUSD

Li Zheng Ping
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
513 (76.45%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (23.55%)
En iyi işlem:
336.01 USD
En kötü işlem:
-220.00 USD
Brüt kâr:
2 567.57 USD (6 089 747 pips)
Brüt zarar:
-2 456.89 USD (4 225 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
66 (219.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
351.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
90.80%
Maks. mevduat yükü:
26.42%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
220 (32.79%)
Satış işlemleri:
451 (67.21%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
5.01 USD
Ortalama zarar:
-15.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-289.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-710.06 USD (5)
Aylık büyüme:
-6.73%
Yıllık tahmin:
-78.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98.43 USD
Maksimum:
710.06 USD (25.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.06% (710.06 USD)
Varlığa göre:
49.61% (1 139.39 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 373
XAUUSD 259
USOIL 36
GBPUSD 1
USDJPY 1
US30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 395
XAUUSD -286
USOIL 4
GBPUSD -3
USDJPY 0
US30 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2M
XAUUSD -154K
USOIL 198
GBPUSD -128
USDJPY 0
US30 99
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +336.01 USD
En kötü işlem: -220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +219.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -289.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 98
Exness-MT5Real8
0.33 × 263
KuberaCapitalMarkets-Server
0.35 × 415
RoboForex-ECN
0.36 × 11
Tickmill-Live
0.86 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 147
ICMarketsSC-MT5-4
0.94 × 109
Exness-MT5Real
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.59 × 521
Exness-MT5Real5
1.71 × 2002
22 daha fazla...
XAUUSD and BTCUSD
İnceleme yok
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
