Li Zheng Ping

XAUUSD and BTCUSD

Li Zheng Ping
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
671
Bénéfice trades:
513 (76.45%)
Perte trades:
158 (23.55%)
Meilleure transaction:
336.01 USD
Pire transaction:
-220.00 USD
Bénéfice brut:
2 567.57 USD (6 089 747 pips)
Perte brute:
-2 456.89 USD (4 225 589 pips)
Gains consécutifs maximales:
66 (219.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
351.49 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
90.80%
Charge de dépôt maximale:
26.42%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.16
Longs trades:
220 (32.79%)
Courts trades:
451 (67.21%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
5.01 USD
Perte moyenne:
-15.55 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-289.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-710.06 USD (5)
Croissance mensuelle:
-6.73%
Prévision annuelle:
-78.61%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
98.43 USD
Maximal:
710.06 USD (25.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.06% (710.06 USD)
Par fonds propres:
49.61% (1 139.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 373
XAUUSD 259
USOIL 36
GBPUSD 1
USDJPY 1
US30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 395
XAUUSD -286
USOIL 4
GBPUSD -3
USDJPY 0
US30 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2M
XAUUSD -154K
USOIL 198
GBPUSD -128
USDJPY 0
US30 99
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +336.01 USD
Pire transaction: -220 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +219.60 USD
Perte consécutive maximale: -289.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 98
Exness-MT5Real8
0.33 × 263
KuberaCapitalMarkets-Server
0.35 × 415
RoboForex-ECN
0.36 × 11
Tickmill-Live
0.86 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 147
ICMarketsSC-MT5-4
0.94 × 109
Exness-MT5Real
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.59 × 521
Exness-MT5Real5
1.71 × 2002
22 plus...
XAUUSD and BTCUSD
Aucun avis
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAUUSD and BTCUSD
30 USD par mois
6%
0
0
USD
2.2K
USD
24
0%
671
76%
91%
1.04
0.16
USD
50%
1:200
Copier

