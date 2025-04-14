SegnaliSezioni
Li Zheng Ping

XAUUSD and BTCUSD

Li Zheng Ping
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
671
Profit Trade:
513 (76.45%)
Loss Trade:
158 (23.55%)
Best Trade:
336.01 USD
Worst Trade:
-220.00 USD
Profitto lordo:
2 567.57 USD (6 089 747 pips)
Perdita lorda:
-2 456.89 USD (4 225 589 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (219.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
351.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
90.80%
Massimo carico di deposito:
26.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
220 (32.79%)
Short Trade:
451 (67.21%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
5.01 USD
Perdita media:
-15.55 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-289.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-710.06 USD (5)
Crescita mensile:
-6.73%
Previsione annuale:
-78.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.43 USD
Massimale:
710.06 USD (25.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.06% (710.06 USD)
Per equità:
49.61% (1 139.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 373
XAUUSD 259
USOIL 36
GBPUSD 1
USDJPY 1
US30 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 395
XAUUSD -286
USOIL 4
GBPUSD -3
USDJPY 0
US30 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2M
XAUUSD -154K
USOIL 198
GBPUSD -128
USDJPY 0
US30 99
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +336.01 USD
Worst Trade: -220 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +219.60 USD
Massima perdita consecutiva: -289.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

DerivSVG-Server-03
0.00 × 4
Exness-MT5Real2
0.00 × 38
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 24
Exness-MT5Real22
0.00 × 15
PUPrime-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 6
ICTrading-MT5-4
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 5
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
0.04 × 98
Exness-MT5Real8
0.33 × 263
KuberaCapitalMarkets-Server
0.35 × 415
RoboForex-ECN
0.36 × 11
Tickmill-Live
0.86 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
0.93 × 147
ICMarketsSC-MT5-4
0.94 × 109
Exness-MT5Real
1.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
1.59 × 521
Exness-MT5Real5
1.71 × 2002
22 più
XAUUSD and BTCUSD
Non ci sono recensioni
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 00:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 04:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 00:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 23:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 10:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 09:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
