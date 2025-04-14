- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
671
Profit Trade:
513 (76.45%)
Loss Trade:
158 (23.55%)
Best Trade:
336.01 USD
Worst Trade:
-220.00 USD
Profitto lordo:
2 567.57 USD (6 089 747 pips)
Perdita lorda:
-2 456.89 USD (4 225 589 pips)
Vincite massime consecutive:
66 (219.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
351.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
90.80%
Massimo carico di deposito:
26.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.16
Long Trade:
220 (32.79%)
Short Trade:
451 (67.21%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.16 USD
Profitto medio:
5.01 USD
Perdita media:
-15.55 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-289.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-710.06 USD (5)
Crescita mensile:
-6.73%
Previsione annuale:
-78.61%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
98.43 USD
Massimale:
710.06 USD (25.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.06% (710.06 USD)
Per equità:
49.61% (1 139.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|373
|XAUUSD
|259
|USOIL
|36
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|US30
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|395
|XAUUSD
|-286
|USOIL
|4
|GBPUSD
|-3
|USDJPY
|0
|US30
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2M
|XAUUSD
|-154K
|USOIL
|198
|GBPUSD
|-128
|USDJPY
|0
|US30
|99
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +336.01 USD
Worst Trade: -220 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +219.60 USD
Massima perdita consecutiva: -289.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DerivSVG-Server-03
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 38
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 24
|
Exness-MT5Real22
|0.00 × 15
|
PUPrime-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 6
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 5
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.04 × 98
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 263
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.35 × 415
|
RoboForex-ECN
|0.36 × 11
|
Tickmill-Live
|0.86 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.93 × 147
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.94 × 109
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.59 × 521
|
Exness-MT5Real5
|1.71 × 2002
22 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
XAUUSD and BTCUSD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
24
0%
671
76%
91%
1.04
0.16
USD
USD
50%
1:200