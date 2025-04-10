SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 3
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 3

Muchamad Isya Rafiqi
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
619
Kârla kapanan işlemler:
473 (76.41%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (23.59%)
En iyi işlem:
2 216.38 USD
En kötü işlem:
-178.50 USD
Brüt kâr:
12 479.31 USD (214 322 pips)
Brüt zarar:
-2 402.25 USD (134 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (394.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 273.69 USD (25)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
99.98%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.59
Alış işlemleri:
562 (90.79%)
Satış işlemleri:
57 (9.21%)
Kâr faktörü:
5.19
Beklenen getiri:
16.28 USD
Ortalama kâr:
26.38 USD
Ortalama zarar:
-16.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-690.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-690.66 USD (5)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.44%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
690.66 USD (0.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.33% (690.66 USD)
Varlığa göre:
3.07% (6 322.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 486
EURUSD 36
USDJPY 22
AUDUSD 22
archived 21
GBPAUD 16
EURGBP 10
EURAUD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
EURUSD 70
USDJPY 40
AUDUSD 55
archived 7.2K
GBPAUD 78
EURGBP 40
EURAUD 30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 77K
EURUSD -415
USDJPY 3.7K
AUDUSD 2.2K
archived 0
GBPAUD 3.1K
EURGBP 960
EURAUD -6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 216.38 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +394.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -690.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
JFD-Live02
0.00 × 2
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 45
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 28
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
288 daha fazla...
DW's Account
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Jago Forex Automation 3
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
210K
USD
26
96%
619
76%
100%
5.19
16.28
USD
3%
1:500
Kopyala

