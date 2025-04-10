- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
619
Kârla kapanan işlemler:
473 (76.41%)
Zararla kapanan işlemler:
146 (23.59%)
En iyi işlem:
2 216.38 USD
En kötü işlem:
-178.50 USD
Brüt kâr:
12 479.31 USD (214 322 pips)
Brüt zarar:
-2 402.25 USD (134 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (394.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 273.69 USD (25)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
99.98%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
109
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
14.59
Alış işlemleri:
562 (90.79%)
Satış işlemleri:
57 (9.21%)
Kâr faktörü:
5.19
Beklenen getiri:
16.28 USD
Ortalama kâr:
26.38 USD
Ortalama zarar:
-16.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-690.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-690.66 USD (5)
Aylık büyüme:
0.91%
Yıllık tahmin:
11.44%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
690.66 USD (0.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.33% (690.66 USD)
Varlığa göre:
3.07% (6 322.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|486
|EURUSD
|36
|USDJPY
|22
|AUDUSD
|22
|archived
|21
|GBPAUD
|16
|EURGBP
|10
|EURAUD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.5K
|EURUSD
|70
|USDJPY
|40
|AUDUSD
|55
|archived
|7.2K
|GBPAUD
|78
|EURGBP
|40
|EURAUD
|30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|77K
|EURUSD
|-415
|USDJPY
|3.7K
|AUDUSD
|2.2K
|archived
|0
|GBPAUD
|3.1K
|EURGBP
|960
|EURAUD
|-6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 216.38 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +394.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -690.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 45
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 28
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
DW's Account
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
USD
210K
USD
USD
26
96%
619
76%
100%
5.19
16.28
USD
USD
3%
1:500