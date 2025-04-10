- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
619
Profit Trade:
473 (76.41%)
Loss Trade:
146 (23.59%)
Best Trade:
2 216.38 USD
Worst Trade:
-178.50 USD
Profitto lordo:
12 479.31 USD (214 322 pips)
Perdita lorda:
-2 402.25 USD (134 428 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (394.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 273.69 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
99.98%
Massimo carico di deposito:
1.15%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.59
Long Trade:
562 (90.79%)
Short Trade:
57 (9.21%)
Fattore di profitto:
5.19
Profitto previsto:
16.28 USD
Profitto medio:
26.38 USD
Perdita media:
-16.45 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-690.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-690.66 USD (5)
Crescita mensile:
0.91%
Previsione annuale:
11.44%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
690.66 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.33% (690.66 USD)
Per equità:
3.07% (6 322.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|486
|EURUSD
|36
|USDJPY
|22
|AUDUSD
|22
|archived
|21
|GBPAUD
|16
|EURGBP
|10
|EURAUD
|6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.5K
|EURUSD
|70
|USDJPY
|40
|AUDUSD
|55
|archived
|7.2K
|GBPAUD
|78
|EURGBP
|40
|EURAUD
|30
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|77K
|EURUSD
|-415
|USDJPY
|3.7K
|AUDUSD
|2.2K
|archived
|0
|GBPAUD
|3.1K
|EURGBP
|960
|EURAUD
|-6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 216.38 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +394.33 USD
Massima perdita consecutiva: -690.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
FTT-Live2
|0.00 × 2
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 5
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 45
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 28
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
288 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
DW's Account
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
210K
USD
USD
26
96%
619
76%
100%
5.19
16.28
USD
USD
3%
1:500