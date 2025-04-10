SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Jago Forex Automation 3
Muchamad Isya Rafiqi

Jago Forex Automation 3

Muchamad Isya Rafiqi
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
619
Profit Trade:
473 (76.41%)
Loss Trade:
146 (23.59%)
Best Trade:
2 216.38 USD
Worst Trade:
-178.50 USD
Profitto lordo:
12 479.31 USD (214 322 pips)
Perdita lorda:
-2 402.25 USD (134 428 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (394.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 273.69 USD (25)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
99.98%
Massimo carico di deposito:
1.15%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
109
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
14.59
Long Trade:
562 (90.79%)
Short Trade:
57 (9.21%)
Fattore di profitto:
5.19
Profitto previsto:
16.28 USD
Profitto medio:
26.38 USD
Perdita media:
-16.45 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-690.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-690.66 USD (5)
Crescita mensile:
0.91%
Previsione annuale:
11.44%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
690.66 USD (0.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.33% (690.66 USD)
Per equità:
3.07% (6 322.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 486
EURUSD 36
USDJPY 22
AUDUSD 22
archived 21
GBPAUD 16
EURGBP 10
EURAUD 6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.5K
EURUSD 70
USDJPY 40
AUDUSD 55
archived 7.2K
GBPAUD 78
EURGBP 40
EURAUD 30
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 77K
EURUSD -415
USDJPY 3.7K
AUDUSD 2.2K
archived 0
GBPAUD 3.1K
EURGBP 960
EURAUD -6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 216.38 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 25
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +394.33 USD
Massima perdita consecutiva: -690.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PTMillennium-Real Accounts 2 Server
0.00 × 2
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
JFD-Live02
0.00 × 2
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
Exness-Real11
0.00 × 1
FTT-Live2
0.00 × 2
GKFX-Live-5
0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
0.00 × 1
ICMCapital-Real
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 5
RistonCapital-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 45
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 9
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 28
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 3
DW's Account
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.53% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 14:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 00:53
No swaps are charged on the signal account
2025.04.10 11:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Jago Forex Automation 3
30USD al mese
5%
0
0
USD
210K
USD
26
96%
619
76%
100%
5.19
16.28
USD
3%
1:500
