SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IA LOW CAPITAL TAKE STOP
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA LOW CAPITAL TAKE STOP

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 65%
4xCube-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
356
Kârla kapanan işlemler:
234 (65.73%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (34.27%)
En iyi işlem:
25.86 USD
En kötü işlem:
-35.25 USD
Brüt kâr:
770.92 USD (37 165 pips)
Brüt zarar:
-544.96 USD (29 320 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (86.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.80 USD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
3.25%
Maks. mevduat yükü:
10.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
182 (51.12%)
Satış işlemleri:
174 (48.88%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
3.29 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-69.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.10 USD (4)
Aylık büyüme:
6.22%
Yıllık tahmin:
75.45%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.92 USD
Maksimum:
100.72 USD (17.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.95% (100.72 USD)
Varlığa göre:
13.03% (67.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDxx 240
XAUUSDxx 114
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDxx 193
XAUUSDxx 50
GBPUSDxx -18
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDxx 6.1K
XAUUSDxx 2.2K
GBPUSDxx -350
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.86 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +86.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

BOT EURUSD LOW CAPITAL 
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.83% of days out of 290 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 14:35
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.84% of days out of 289 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 13:53
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.69% of days out of 277 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 14:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 14:13
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.74% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 13:53
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.39% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.71% of days out of 191 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 15:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 10:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 23:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
IA LOW CAPITAL TAKE STOP
Ayda 30 USD
65%
0
0
USD
548
USD
42
100%
356
65%
3%
1.41
0.63
USD
18%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.