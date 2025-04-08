SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / IA LOW CAPITAL TAKE STOP
Fernando Roberto De Abreu Silva

IA LOW CAPITAL TAKE STOP

Fernando Roberto De Abreu Silva
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 63%
4xCube-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
355
Bénéfice trades:
233 (65.63%)
Perte trades:
122 (34.37%)
Meilleure transaction:
25.86 USD
Pire transaction:
-35.25 USD
Bénéfice brut:
764.22 USD (36 831 pips)
Perte brute:
-544.96 USD (29 320 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (86.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
86.80 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
3.25%
Charge de dépôt maximale:
10.06%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.18
Longs trades:
181 (50.99%)
Courts trades:
174 (49.01%)
Facteur de profit:
1.40
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
3.28 USD
Perte moyenne:
-4.47 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-69.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-69.10 USD (4)
Croissance mensuelle:
5.86%
Prévision annuelle:
71.07%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.92 USD
Maximal:
100.72 USD (17.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.95% (100.72 USD)
Par fonds propres:
13.03% (67.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDxx 240
XAUUSDxx 113
GBPUSDxx 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDxx 193
XAUUSDxx 44
GBPUSDxx -18
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDxx 6.1K
XAUUSDxx 1.8K
GBPUSDxx -350
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +25.86 USD
Pire transaction: -35 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +86.80 USD
Perte consécutive maximale: -69.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

