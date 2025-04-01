SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Chicken dinner
LU KUEI LIEH

Chicken dinner

LU KUEI LIEH
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 900 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 819%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
374
Kârla kapanan işlemler:
181 (48.39%)
Zararla kapanan işlemler:
193 (51.60%)
En iyi işlem:
82.44 USD
En kötü işlem:
-66.22 USD
Brüt kâr:
2 842.24 USD (1 441 110 pips)
Brüt zarar:
-1 334.47 USD (2 107 103 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (245.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
377.06 USD (12)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
20.52%
Maks. mevduat yükü:
34.63%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
7.94
Alış işlemleri:
278 (74.33%)
Satış işlemleri:
96 (25.67%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
4.03 USD
Ortalama kâr:
15.70 USD
Ortalama zarar:
-6.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-75.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-92.73 USD (13)
Aylık büyüme:
55.54%
Yıllık tahmin:
673.89%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.45 USD
Maksimum:
189.83 USD (24.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.69% (189.88 USD)
Varlığa göre:
16.49% (31.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 204
US30 111
BTCUSD 59
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
US30 -97
BTCUSD -64
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 62K
US30 -93K
BTCUSD -635K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.44 USD
En kötü işlem: -66 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +245.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
İnceleme yok
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 21:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 02:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 06:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 16:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 13:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 01:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 13:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 10:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.