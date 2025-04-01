- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
738
Прибыльных трейдов:
326 (44.17%)
Убыточных трейдов:
412 (55.83%)
Лучший трейд:
176.22 USD
Худший трейд:
-66.22 USD
Общая прибыль:
5 629.49 USD (1 617 746 pips)
Общий убыток:
-4 356.11 USD (2 260 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (245.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.84 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
21.56%
Макс. загрузка депозита:
34.63%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
579 (78.46%)
Коротких трейдов:
159 (21.54%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
17.27 USD
Средний убыток:
-10.57 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-352.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-381.13 USD (14)
Прирост в месяц:
25.80%
Годовой прогноз:
313.01%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
967.42 USD (51.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.78% (966.97 USD)
По эквити:
16.49% (31.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|568
|US30
|111
|BTCUSD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|US30
|-97
|BTCUSD
|-64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|85K
|US30
|-93K
|BTCUSD
|-635K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +176.22 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +245.70 USD
Макс. убыток в серии: -352.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
736%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
38
88%
738
44%
22%
1.29
1.73
USD
USD
49%
1:500