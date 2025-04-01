СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Chicken dinner
LU KUEI LIEH

Chicken dinner

LU KUEI LIEH
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 736%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
738
Прибыльных трейдов:
326 (44.17%)
Убыточных трейдов:
412 (55.83%)
Лучший трейд:
176.22 USD
Худший трейд:
-66.22 USD
Общая прибыль:
5 629.49 USD (1 617 746 pips)
Общий убыток:
-4 356.11 USD (2 260 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (245.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
443.84 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
21.56%
Макс. загрузка депозита:
34.63%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
44
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
579 (78.46%)
Коротких трейдов:
159 (21.54%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
1.73 USD
Средняя прибыль:
17.27 USD
Средний убыток:
-10.57 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-352.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-381.13 USD (14)
Прирост в месяц:
25.80%
Годовой прогноз:
313.01%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.45 USD
Максимальная:
967.42 USD (51.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.78% (966.97 USD)
По эквити:
16.49% (31.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 568
US30 111
BTCUSD 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
US30 -97
BTCUSD -64
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 85K
US30 -93K
BTCUSD -635K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +176.22 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +245.70 USD
Макс. убыток в серии: -352.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 17:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 12:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.48% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 20:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 16:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 09:24
Share of days for 80% of growth is too low
