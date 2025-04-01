- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
743
盈利交易:
326 (43.87%)
亏损交易:
417 (56.12%)
最好交易:
176.22 USD
最差交易:
-66.22 USD
毛利:
5 629.49 USD (1 617 746 pips)
毛利亏损:
-4 408.73 USD (2 263 920 pips)
最大连续赢利:
21 (245.70 USD)
最大连续盈利:
443.84 USD (9)
夏普比率:
0.13
交易活动:
21.56%
最大入金加载:
34.63%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.26
长期交易:
584 (78.60%)
短期交易:
159 (21.40%)
利润因子:
1.28
预期回报:
1.64 USD
平均利润:
17.27 USD
平均损失:
-10.57 USD
最大连续失误:
18 (-352.42 USD)
最大连续亏损:
-381.13 USD (14)
每月增长:
22.46%
年度预测:
272.48%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.45 USD
最大值:
967.42 USD (51.57%)
相对跌幅:
结余:
48.78% (966.97 USD)
净值:
16.49% (31.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|573
|US30
|111
|BTCUSD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|US30
|-97
|BTCUSD
|-64
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|82K
|US30
|-93K
|BTCUSD
|-635K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +176.22 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +245.70 USD
最大连续亏损: -352.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
707%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
39
88%
743
43%
22%
1.27
1.64
USD
USD
49%
1:500