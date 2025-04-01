SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Chicken dinner
LU KUEI LIEH

Chicken dinner

LU KUEI LIEH
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 669%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
753
Negociações com lucro:
327 (43.42%)
Negociações com perda:
426 (56.57%)
Melhor negociação:
176.22 USD
Pior negociação:
-66.22 USD
Lucro bruto:
5 630.57 USD (1 617 853 pips)
Perda bruta:
-4 475.22 USD (2 270 513 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (245.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.84 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
21.56%
Depósito máximo carregado:
34.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
594 (78.88%)
Negociações curtas:
159 (21.12%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.53 USD
Lucro médio:
17.22 USD
Perda média:
-10.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-352.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-381.13 USD (14)
Crescimento mensal:
24.88%
Previsão anual:
301.86%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.45 USD
Máximo:
967.42 USD (51.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.78% (966.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.49% (31.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 583
US30 111
BTCUSD 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.3K
US30 -97
BTCUSD -64
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 76K
US30 -93K
BTCUSD -635K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +176.22 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +245.70 USD
Máxima perda consecutiva: -352.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.26 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 17:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 12:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Chicken dinner
999 USD por mês
669%
0
0
USD
1.4K
USD
39
88%
753
43%
22%
1.25
1.53
USD
49%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.