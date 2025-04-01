- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
753
Negociações com lucro:
327 (43.42%)
Negociações com perda:
426 (56.57%)
Melhor negociação:
176.22 USD
Pior negociação:
-66.22 USD
Lucro bruto:
5 630.57 USD (1 617 853 pips)
Perda bruta:
-4 475.22 USD (2 270 513 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (245.70 USD)
Máximo lucro consecutivo:
443.84 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
21.56%
Depósito máximo carregado:
34.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.19
Negociações longas:
594 (78.88%)
Negociações curtas:
159 (21.12%)
Fator de lucro:
1.26
Valor esperado:
1.53 USD
Lucro médio:
17.22 USD
Perda média:
-10.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-352.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-381.13 USD (14)
Crescimento mensal:
24.88%
Previsão anual:
301.86%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.45 USD
Máximo:
967.42 USD (51.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.78% (966.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.49% (31.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|583
|US30
|111
|BTCUSD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.3K
|US30
|-97
|BTCUSD
|-64
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|76K
|US30
|-93K
|BTCUSD
|-635K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +176.22 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +245.70 USD
Máxima perda consecutiva: -352.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Sem comentários
