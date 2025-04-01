- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
374
Profit Trade:
181 (48.39%)
Loss Trade:
193 (51.60%)
Best Trade:
82.44 USD
Worst Trade:
-66.22 USD
Profitto lordo:
2 842.24 USD (1 441 110 pips)
Perdita lorda:
-1 334.47 USD (2 107 103 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (245.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
377.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
20.52%
Massimo carico di deposito:
34.63%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.94
Long Trade:
278 (74.33%)
Short Trade:
96 (25.67%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
15.70 USD
Perdita media:
-6.91 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-75.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.73 USD (13)
Crescita mensile:
74.92%
Previsione annuale:
909.04%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
189.83 USD (24.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.69% (189.88 USD)
Per equità:
16.49% (31.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|US30
|111
|BTCUSD
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.7K
|US30
|-97
|BTCUSD
|-64
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|62K
|US30
|-93K
|BTCUSD
|-635K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +82.44 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +245.70 USD
Massima perdita consecutiva: -75.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
900USD al mese
819%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
26
83%
374
48%
21%
2.12
4.03
USD
USD
21%
1:500