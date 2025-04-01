SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Chicken dinner
LU KUEI LIEH

Chicken dinner

LU KUEI LIEH
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 900 USD al mese
crescita dal 2025 819%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
374
Profit Trade:
181 (48.39%)
Loss Trade:
193 (51.60%)
Best Trade:
82.44 USD
Worst Trade:
-66.22 USD
Profitto lordo:
2 842.24 USD (1 441 110 pips)
Perdita lorda:
-1 334.47 USD (2 107 103 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (245.70 USD)
Massimo profitto consecutivo:
377.06 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
20.52%
Massimo carico di deposito:
34.63%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
7.94
Long Trade:
278 (74.33%)
Short Trade:
96 (25.67%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
4.03 USD
Profitto medio:
15.70 USD
Perdita media:
-6.91 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-75.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-92.73 USD (13)
Crescita mensile:
74.92%
Previsione annuale:
909.04%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.45 USD
Massimale:
189.83 USD (24.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.69% (189.88 USD)
Per equità:
16.49% (31.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 204
US30 111
BTCUSD 59
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.7K
US30 -97
BTCUSD -64
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 62K
US30 -93K
BTCUSD -635K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +82.44 USD
Worst Trade: -66 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +245.70 USD
Massima perdita consecutiva: -75.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.15 13:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 07:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 16:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.13 21:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 15:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.13 13:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.12 02:22
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 02:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 06:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 16:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 15:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.26 13:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.23 13:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 01:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.08 13:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 01:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.04 10:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Chicken dinner
900USD al mese
819%
0
0
USD
1.8K
USD
26
83%
374
48%
21%
2.12
4.03
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.