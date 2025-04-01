- 成長
- ドローダウン
トレード:
753
利益トレード:
327 (43.42%)
損失トレード:
426 (56.57%)
ベストトレード:
176.22 USD
最悪のトレード:
-66.22 USD
総利益:
5 630.57 USD (1 617 853 pips)
総損失:
-4 475.22 USD (2 270 513 pips)
最大連続の勝ち:
21 (245.70 USD)
最大連続利益:
443.84 USD (9)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
21.56%
最大入金額:
34.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.19
長いトレード:
594 (78.88%)
短いトレード:
159 (21.12%)
プロフィットファクター:
1.26
期待されたペイオフ:
1.53 USD
平均利益:
17.22 USD
平均損失:
-10.51 USD
最大連続の負け:
18 (-352.42 USD)
最大連続損失:
-381.13 USD (14)
月間成長:
-5.36%
年間予想:
-65.04%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.45 USD
最大の:
967.42 USD (51.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.78% (966.97 USD)
エクイティによる:
16.49% (31.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|583
|US30
|111
|BTCUSD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.3K
|US30
|-97
|BTCUSD
|-64
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|76K
|US30
|-93K
|BTCUSD
|-635K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +176.22 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +245.70 USD
最大連続損失: -352.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
669%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
39
88%
753
43%
22%
1.25
1.53
USD
USD
49%
1:500