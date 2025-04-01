- Incremento
Total de Trades:
753
Transacciones Rentables:
327 (43.42%)
Transacciones Irrentables:
426 (56.57%)
Mejor transacción:
176.22 USD
Peor transacción:
-66.22 USD
Beneficio Bruto:
5 630.57 USD (1 617 853 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 475.22 USD (2 270 513 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (245.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.84 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
21.56%
Carga máxima del depósito:
34.63%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
594 (78.88%)
Transacciones Cortas:
159 (21.12%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
1.53 USD
Beneficio medio:
17.22 USD
Pérdidas medias:
-10.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-352.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-381.13 USD (14)
Crecimiento al mes:
24.88%
Pronóstico anual:
301.86%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.45 USD
Máxima:
967.42 USD (51.57%)
Reducción relativa:
De balance:
48.78% (966.97 USD)
De fondos:
16.49% (31.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|583
|US30
|111
|BTCUSD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.3K
|US30
|-97
|BTCUSD
|-64
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|76K
|US30
|-93K
|BTCUSD
|-635K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +176.22 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +245.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -352.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
669%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
39
88%
753
43%
22%
1.25
1.53
USD
USD
49%
1:500