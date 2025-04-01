SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Chicken dinner
LU KUEI LIEH

Chicken dinner

LU KUEI LIEH
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 669%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
753
Transacciones Rentables:
327 (43.42%)
Transacciones Irrentables:
426 (56.57%)
Mejor transacción:
176.22 USD
Peor transacción:
-66.22 USD
Beneficio Bruto:
5 630.57 USD (1 617 853 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 475.22 USD (2 270 513 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (245.70 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.84 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
21.56%
Carga máxima del depósito:
34.63%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
594 (78.88%)
Transacciones Cortas:
159 (21.12%)
Factor de Beneficio:
1.26
Beneficio Esperado:
1.53 USD
Beneficio medio:
17.22 USD
Pérdidas medias:
-10.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-352.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-381.13 USD (14)
Crecimiento al mes:
24.88%
Pronóstico anual:
301.86%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.45 USD
Máxima:
967.42 USD (51.57%)
Reducción relativa:
De balance:
48.78% (966.97 USD)
De fondos:
16.49% (31.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 583
US30 111
BTCUSD 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.3K
US30 -97
BTCUSD -64
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 76K
US30 -93K
BTCUSD -635K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +176.22 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +245.70 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -352.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 17:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 17:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 17:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 17:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 12:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 13:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 17:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.23 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 08:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 05:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Chicken dinner
999 USD al mes
669%
0
0
USD
1.4K
USD
39
88%
753
43%
22%
1.25
1.53
USD
49%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.