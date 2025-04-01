- Wachstum
Trades insgesamt:
756
Gewinntrades:
329 (43.51%)
Verlusttrades:
427 (56.48%)
Bester Trade:
176.22 USD
Schlechtester Trade:
-66.22 USD
Bruttoprofit:
5 650.85 USD (1 619 880 pips)
Bruttoverlust:
-4 482.24 USD (2 271 194 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (245.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.84 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
21.56%
Max deposit load:
34.63%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.21
Long-Positionen:
594 (78.57%)
Short-Positionen:
162 (21.43%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-352.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-381.13 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-4.43%
Jahresprognose:
-53.79%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.45 USD
Maximaler:
967.42 USD (51.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.78% (966.97 USD)
Kapital:
16.49% (31.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|586
|US30
|111
|BTCUSD
|59
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.3K
|US30
|-97
|BTCUSD
|-64
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|77K
|US30
|-93K
|BTCUSD
|-635K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
677%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
39
88%
756
43%
22%
1.26
1.55
USD
USD
49%
1:500