Signale / MetaTrader 5 / Chicken dinner
LU KUEI LIEH

Chicken dinner

LU KUEI LIEH
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
39 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 677%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
756
Gewinntrades:
329 (43.51%)
Verlusttrades:
427 (56.48%)
Bester Trade:
176.22 USD
Schlechtester Trade:
-66.22 USD
Bruttoprofit:
5 650.85 USD (1 619 880 pips)
Bruttoverlust:
-4 482.24 USD (2 271 194 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (245.70 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.84 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
21.56%
Max deposit load:
34.63%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.21
Long-Positionen:
594 (78.57%)
Short-Positionen:
162 (21.43%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-352.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-381.13 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-4.43%
Jahresprognose:
-53.79%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.45 USD
Maximaler:
967.42 USD (51.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.78% (966.97 USD)
Kapital:
16.49% (31.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 586
US30 111
BTCUSD 59
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
US30 -97
BTCUSD -64
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 77K
US30 -93K
BTCUSD -635K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +176.22 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +245.70 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -352.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.