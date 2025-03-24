SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ALocalLevels Alpari
Aleksandr Seredin

ALocalLevels Alpari

Aleksandr Seredin
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
Alpari-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
5 (13.88%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (86.11%)
En iyi işlem:
50.75 USD
En kötü işlem:
-88.15 USD
Brüt kâr:
127.01 USD (2 105 pips)
Brüt zarar:
-221.65 USD (4 818 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (50.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.75 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
8.29%
Maks. mevduat yükü:
4.20%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
16 (44.44%)
Satış işlemleri:
20 (55.56%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-2.63 USD
Ortalama kâr:
25.40 USD
Ortalama zarar:
-7.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-127.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-127.56 USD (20)
Aylık büyüme:
-0.20%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
167.21 USD
Maksimum:
167.21 USD (20.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.34% (167.00 USD)
Varlığa göre:
11.52% (85.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 8
GBPJPY 7
EURCAD 6
EURUSD 3
USDCHF 3
AUDUSD 2
AUDJPY 2
XAUEUR 1
GBPCAD 1
CADCHF 1
USDJPY 1
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 3
GBPJPY -62
EURCAD -27
EURUSD 0
USDCHF -4
AUDUSD -5
AUDJPY -15
XAUEUR -30
GBPCAD -1
CADCHF -7
USDJPY 20
EURGBP 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -491
GBPJPY -971
EURCAD -911
EURUSD -1
USDCHF -298
AUDUSD -85
AUDJPY -258
XAUEUR -49
GBPCAD -202
CADCHF -34
USDJPY 341
EURGBP 246
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.75 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +50.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -127.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Tickmill-Live
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.07 × 45
Exness-MT5Real3
0.09 × 172
ICMarketsEU-MT5
0.09 × 90
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.13 × 127
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 186
OctaFX-Real2
0.19 × 36
Exness-MT5Real5
0.28 × 183
TitanFX-MT5-01
0.29 × 604
QTrade-Server
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.48 × 80
RoboForex-ECN
0.48 × 133
FXView-Live
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.51 × 210
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 53
FIBOGroup-MT5 Server
0.53 × 15
StriforLLC-Live
0.67 × 3
46 daha fazla...
The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.

Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.

For better performance, use the same broker as in the signal.



Note:

Past performance is no guarantee of future performance.

Suscribe to my signal under your responsability.
