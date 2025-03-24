SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ALocalLevels Alpari
Aleksandr Seredin

ALocalLevels Alpari

Aleksandr Seredin
0 avis
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -11%
Alpari-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
5 (13.88%)
Perte trades:
31 (86.11%)
Meilleure transaction:
50.75 USD
Pire transaction:
-88.15 USD
Bénéfice brut:
127.01 USD (2 105 pips)
Perte brute:
-221.65 USD (4 818 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (50.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.75 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.10
Activité de trading:
8.29%
Charge de dépôt maximale:
4.20%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
16 (44.44%)
Courts trades:
20 (55.56%)
Facteur de profit:
0.57
Rendement attendu:
-2.63 USD
Bénéfice moyen:
25.40 USD
Perte moyenne:
-7.15 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-127.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-127.56 USD (20)
Croissance mensuelle:
-0.20%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
167.21 USD
Maximal:
167.21 USD (20.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.34% (167.00 USD)
Par fonds propres:
11.52% (85.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 8
GBPJPY 7
EURCAD 6
EURUSD 3
USDCHF 3
AUDUSD 2
AUDJPY 2
XAUEUR 1
GBPCAD 1
CADCHF 1
USDJPY 1
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 3
GBPJPY -62
EURCAD -27
EURUSD 0
USDCHF -4
AUDUSD -5
AUDJPY -15
XAUEUR -30
GBPCAD -1
CADCHF -7
USDJPY 20
EURGBP 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -491
GBPJPY -971
EURCAD -911
EURUSD -1
USDCHF -298
AUDUSD -85
AUDJPY -258
XAUEUR -49
GBPCAD -202
CADCHF -34
USDJPY 341
EURGBP 246
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.75 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +50.75 USD
Perte consécutive maximale: -127.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 8
Tickmill-Live
0.00 × 4
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.07 × 45
Exness-MT5Real3
0.09 × 172
ICMarketsEU-MT5
0.09 × 90
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.13 × 127
AlpariEvrasia-MT5
0.19 × 186
OctaFX-Real2
0.19 × 36
Exness-MT5Real5
0.28 × 183
TitanFX-MT5-01
0.29 × 604
QTrade-Server
0.33 × 3
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.48 × 80
RoboForex-ECN
0.48 × 133
FXView-Live
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 40
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.51 × 210
AdmiralMarkets-MT5
0.53 × 53
FIBOGroup-MT5 Server
0.53 × 15
StriforLLC-Live
0.67 × 3
46 plus...
The signal is a hybrid of algorithmic and manual trading using artificial intelligence.

Neither martingale nor grid technologies are used here, but only positional trading is used with the possibility of transferring positions overnight.

For better performance, use the same broker as in the signal.



Note:

Past performance is no guarantee of future performance.

Suscribe to my signal under your responsability.
Aucun avis
2025.10.06 23:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 05:35
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 15.65% of days out of the 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 01:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 04:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 01:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 19:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.06 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 02:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 19:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 07:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 08:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 13:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
