- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
377
Kârla kapanan işlemler:
298 (79.04%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (20.95%)
En iyi işlem:
30.03 USD
En kötü işlem:
-36.48 USD
Brüt kâr:
1 351.83 USD (1 556 928 pips)
Brüt zarar:
-581.47 USD (768 488 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (33.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.48 USD (12)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
2.76%
Maks. mevduat yükü:
30.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
12.87
Alış işlemleri:
183 (48.54%)
Satış işlemleri:
194 (51.46%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
2.04 USD
Ortalama kâr:
4.54 USD
Ortalama zarar:
-7.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-6.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-59.85 USD (3)
Aylık büyüme:
23.28%
Yıllık tahmin:
282.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.42 USD
Maksimum:
59.85 USD (7.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.88% (59.85 USD)
Varlığa göre:
22.89% (136.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|BTCUSD
|69
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|696
|BTCUSD
|74
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|50K
|BTCUSD
|739K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +30.03 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|8.89 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
324%
3
6.5K
USD
USD
607
USD
USD
27
100%
377
79%
3%
2.32
2.04
USD
USD
23%
1:500