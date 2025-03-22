SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EAGLHF
Teerathad Booranawisedkul

EAGLHF

0 avis
0 avis
Fiabilité
27 semaines
3 / 6.6K USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 323%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
374
Bénéfice trades:
296 (79.14%)
Perte trades:
78 (20.86%)
Meilleure transaction:
30.03 USD
Pire transaction:
-36.48 USD
Bénéfice brut:
1 331.40 USD (1 556 233 pips)
Perte brute:
-563.41 USD (767 894 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (33.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
102.48 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
2.76%
Charge de dépôt maximale:
30.33%
Dernier trade:
24 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
53 minutes
Facteur de récupération:
12.83
Longs trades:
180 (48.13%)
Courts trades:
194 (51.87%)
Facteur de profit:
2.36
Rendement attendu:
2.05 USD
Bénéfice moyen:
4.50 USD
Perte moyenne:
-7.22 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-6.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.85 USD (3)
Croissance mensuelle:
22.84%
Prévision annuelle:
277.10%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.42 USD
Maximal:
59.85 USD (7.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.88% (59.85 USD)
Par fonds propres:
22.89% (136.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 305
BTCUSD 69
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 694
BTCUSD 74
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
BTCUSD 739K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.03 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +33.19 USD
Perte consécutive maximale: -6.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
AnzoCapital-Live
5.64 × 11
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
8.89 × 18
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
16 plus...
Aucun avis
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.20 18:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 13:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 18:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 11:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.05 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.25 05:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.04.25 05:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.07 15:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.01 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.01 17:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.26 11:47
Share of trading days is too low
2025.03.26 11:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.26 10:43
Share of trading days is too low
2025.03.26 10:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.03.22 07:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.