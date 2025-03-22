- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
377
Profit Trade:
298 (79.04%)
Loss Trade:
79 (20.95%)
Best Trade:
30.03 USD
Worst Trade:
-36.48 USD
Profitto lordo:
1 351.83 USD (1 556 928 pips)
Perdita lorda:
-581.47 USD (768 488 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (33.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
102.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
2.76%
Massimo carico di deposito:
30.33%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
53 minuti
Fattore di recupero:
12.87
Long Trade:
183 (48.54%)
Short Trade:
194 (51.46%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
2.04 USD
Profitto medio:
4.54 USD
Perdita media:
-7.36 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.85 USD (3)
Crescita mensile:
23.28%
Previsione annuale:
282.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.42 USD
Massimale:
59.85 USD (7.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.88% (59.85 USD)
Per equità:
22.89% (136.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|308
|BTCUSD
|69
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|696
|BTCUSD
|74
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|50K
|BTCUSD
|739K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.03 USD
Worst Trade: -36 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.19 USD
Massima perdita consecutiva: -6.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.04 × 26
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live32
|2.05 × 42
|
ICMarketsSC-Live25
|3.31 × 568
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 291
|
ICMarketsSC-Live23
|3.58 × 1897
|
ICMarketsEU-Live17
|3.92 × 13
|
ICMarketsSC-Live08
|3.95 × 128
|
ICMarketsSC-Live12
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|4.25 × 8
|
Exness-Real17
|4.67 × 3
|
Exness-Real29
|5.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live05
|5.67 × 3
|
AnzoCapital-Live
|7.43 × 14
|
RoboForex-ECN
|7.73 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|8.00 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|8.89 × 18
|
ForexTimeFXTM-ECN
|9.21 × 126
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
324%
3
6.5K
USD
USD
607
USD
USD
27
100%
377
79%
3%
2.32
2.04
USD
USD
23%
1:500