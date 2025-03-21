SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / PRIME INVESTE HEDGE FUND
Eduardo Phillipe Dantas Cunha Melo

PRIME INVESTE HEDGE FUND

Eduardo Phillipe Dantas Cunha Melo
0 inceleme
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
15 (41.66%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (58.33%)
En iyi işlem:
148.29 USD
En kötü işlem:
-80.00 USD
Brüt kâr:
450.35 USD (264 971 pips)
Brüt zarar:
-687.62 USD (204 447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (266.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.71 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
93.64%
Maks. mevduat yükü:
18.62%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
20 gün
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
27 (75.00%)
Satış işlemleri:
9 (25.00%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-6.59 USD
Ortalama kâr:
30.02 USD
Ortalama zarar:
-32.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-352.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-352.11 USD (9)
Aylık büyüme:
-0.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
254.75 USD
Maksimum:
412.49 USD (9.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.00% (412.49 USD)
Varlığa göre:
2.98% (145.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
UBER.US 4
ROKU.US 3
ORCL.US 3
TSLA.US 2
UsaTecSep25 2
Bra50Feb25 1
UsaTecJun25 1
UNH.US 1
META.US 1
NVDA.US 1
AMZN.US 1
QQQ.US 1
DIS.US 1
Bra50Jun25 1
VALE.P.US 1
NEE.US 1
QCOM.US 1
AMGN.US 1
RDDT.US 1
HKInd 1
EBAY.US 1
ETSY.US 1
PFE.US 1
BIDU.US 1
BX.US 1
DBX.US 1
NKE.US 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
UBER.US -13
ROKU.US -12
ORCL.US 162
TSLA.US -4
UsaTecSep25 -120
Bra50Feb25 0
UsaTecJun25 2
UNH.US 0
META.US -2
NVDA.US 9
AMZN.US 21
QQQ.US 148
DIS.US 25
Bra50Jun25 1
VALE.P.US -53
NEE.US -21
QCOM.US -27
AMGN.US -59
RDDT.US -39
HKInd -33
EBAY.US 2
ETSY.US -70
PFE.US -58
BIDU.US -40
BX.US -6
DBX.US -6
NKE.US -45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
UBER.US 6.2K
ROKU.US 6.9K
ORCL.US 84K
TSLA.US -13K
UsaTecSep25 -600
Bra50Feb25 10
UsaTecJun25 100
UNH.US -250
META.US -7.7K
NVDA.US 18K
AMZN.US 11K
QQQ.US 69K
DIS.US 4.3K
Bra50Jun25 45
VALE.P.US -529
NEE.US -3.3K
QCOM.US -4.4K
AMGN.US -15K
RDDT.US -12K
HKInd -52K
EBAY.US 90
ETSY.US -8.7K
PFE.US -2.6K
BIDU.US -11K
BX.US 1.2K
DBX.US -209
NKE.US -9.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.29 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +266.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -352.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ActivTradesCorp-Server
0.01 × 124
ActivTradesMarkets-Server
15.00 × 1
