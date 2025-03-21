- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
15 (41.66%)
Loss Trade:
21 (58.33%)
Best Trade:
148.29 USD
Worst Trade:
-80.00 USD
Profitto lordo:
450.35 USD (264 971 pips)
Perdita lorda:
-687.62 USD (204 447 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (266.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.71 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
93.64%
Massimo carico di deposito:
18.62%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 giorni
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
27 (75.00%)
Short Trade:
9 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-6.59 USD
Profitto medio:
30.02 USD
Perdita media:
-32.74 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-352.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-352.11 USD (9)
Crescita mensile:
-0.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
254.75 USD
Massimale:
412.49 USD (9.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.00% (412.49 USD)
Per equità:
2.98% (145.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|UBER.US
|4
|ROKU.US
|3
|ORCL.US
|3
|TSLA.US
|2
|UsaTecSep25
|2
|Bra50Feb25
|1
|UsaTecJun25
|1
|UNH.US
|1
|META.US
|1
|NVDA.US
|1
|AMZN.US
|1
|QQQ.US
|1
|DIS.US
|1
|Bra50Jun25
|1
|VALE.P.US
|1
|NEE.US
|1
|QCOM.US
|1
|AMGN.US
|1
|RDDT.US
|1
|HKInd
|1
|EBAY.US
|1
|ETSY.US
|1
|PFE.US
|1
|BIDU.US
|1
|BX.US
|1
|DBX.US
|1
|NKE.US
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|UBER.US
|-13
|ROKU.US
|-12
|ORCL.US
|162
|TSLA.US
|-4
|UsaTecSep25
|-120
|Bra50Feb25
|0
|UsaTecJun25
|2
|UNH.US
|0
|META.US
|-2
|NVDA.US
|9
|AMZN.US
|21
|QQQ.US
|148
|DIS.US
|25
|Bra50Jun25
|1
|VALE.P.US
|-53
|NEE.US
|-21
|QCOM.US
|-27
|AMGN.US
|-59
|RDDT.US
|-39
|HKInd
|-33
|EBAY.US
|2
|ETSY.US
|-70
|PFE.US
|-58
|BIDU.US
|-40
|BX.US
|-6
|DBX.US
|-6
|NKE.US
|-45
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|UBER.US
|6.2K
|ROKU.US
|6.9K
|ORCL.US
|84K
|TSLA.US
|-13K
|UsaTecSep25
|-600
|Bra50Feb25
|10
|UsaTecJun25
|100
|UNH.US
|-250
|META.US
|-7.7K
|NVDA.US
|18K
|AMZN.US
|11K
|QQQ.US
|69K
|DIS.US
|4.3K
|Bra50Jun25
|45
|VALE.P.US
|-529
|NEE.US
|-3.3K
|QCOM.US
|-4.4K
|AMGN.US
|-15K
|RDDT.US
|-12K
|HKInd
|-52K
|EBAY.US
|90
|ETSY.US
|-8.7K
|PFE.US
|-2.6K
|BIDU.US
|-11K
|BX.US
|1.2K
|DBX.US
|-209
|NKE.US
|-9.8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +148.29 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +266.71 USD
Massima perdita consecutiva: -352.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ActivTradesCorp-Server
|0.01 × 124
ActivTradesMarkets-Server
|15.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
39
0%
36
41%
94%
0.65
-6.59
USD
USD
8%
1:200