Eduardo Phillipe Dantas Cunha Melo

PRIME INVESTE HEDGE FUND

Eduardo Phillipe Dantas Cunha Melo
0 recensioni
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
15 (41.66%)
Loss Trade:
21 (58.33%)
Best Trade:
148.29 USD
Worst Trade:
-80.00 USD
Profitto lordo:
450.35 USD (264 971 pips)
Perdita lorda:
-687.62 USD (204 447 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (266.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
266.71 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
93.64%
Massimo carico di deposito:
18.62%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
20 giorni
Fattore di recupero:
-0.58
Long Trade:
27 (75.00%)
Short Trade:
9 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-6.59 USD
Profitto medio:
30.02 USD
Perdita media:
-32.74 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-352.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-352.11 USD (9)
Crescita mensile:
-0.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
254.75 USD
Massimale:
412.49 USD (9.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.00% (412.49 USD)
Per equità:
2.98% (145.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UBER.US 4
ROKU.US 3
ORCL.US 3
TSLA.US 2
UsaTecSep25 2
Bra50Feb25 1
UsaTecJun25 1
UNH.US 1
META.US 1
NVDA.US 1
AMZN.US 1
QQQ.US 1
DIS.US 1
Bra50Jun25 1
VALE.P.US 1
NEE.US 1
QCOM.US 1
AMGN.US 1
RDDT.US 1
HKInd 1
EBAY.US 1
ETSY.US 1
PFE.US 1
BIDU.US 1
BX.US 1
DBX.US 1
NKE.US 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UBER.US -13
ROKU.US -12
ORCL.US 162
TSLA.US -4
UsaTecSep25 -120
Bra50Feb25 0
UsaTecJun25 2
UNH.US 0
META.US -2
NVDA.US 9
AMZN.US 21
QQQ.US 148
DIS.US 25
Bra50Jun25 1
VALE.P.US -53
NEE.US -21
QCOM.US -27
AMGN.US -59
RDDT.US -39
HKInd -33
EBAY.US 2
ETSY.US -70
PFE.US -58
BIDU.US -40
BX.US -6
DBX.US -6
NKE.US -45
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UBER.US 6.2K
ROKU.US 6.9K
ORCL.US 84K
TSLA.US -13K
UsaTecSep25 -600
Bra50Feb25 10
UsaTecJun25 100
UNH.US -250
META.US -7.7K
NVDA.US 18K
AMZN.US 11K
QQQ.US 69K
DIS.US 4.3K
Bra50Jun25 45
VALE.P.US -529
NEE.US -3.3K
QCOM.US -4.4K
AMGN.US -15K
RDDT.US -12K
HKInd -52K
EBAY.US 90
ETSY.US -8.7K
PFE.US -2.6K
BIDU.US -11K
BX.US 1.2K
DBX.US -209
NKE.US -9.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +148.29 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +266.71 USD
Massima perdita consecutiva: -352.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ActivTradesCorp-Server
0.01 × 124
ActivTradesMarkets-Server
15.00 × 1
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.03 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 07:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PRIME INVESTE HEDGE FUND
30USD al mese
-5%
0
0
USD
4.8K
USD
39
0%
36
41%
94%
0.65
-6.59
USD
8%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.