SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PRIME INVESTE HEDGE FUND
Eduardo Phillipe Dantas Cunha Melo

PRIME INVESTE HEDGE FUND

Eduardo Phillipe Dantas Cunha Melo
0 avis
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
15 (41.66%)
Perte trades:
21 (58.33%)
Meilleure transaction:
148.29 USD
Pire transaction:
-80.00 USD
Bénéfice brut:
450.35 USD (264 971 pips)
Perte brute:
-687.62 USD (204 447 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (266.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
266.71 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Activité de trading:
93.64%
Charge de dépôt maximale:
18.62%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
20 jours
Facteur de récupération:
-0.58
Longs trades:
27 (75.00%)
Courts trades:
9 (25.00%)
Facteur de profit:
0.65
Rendement attendu:
-6.59 USD
Bénéfice moyen:
30.02 USD
Perte moyenne:
-32.74 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-352.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-352.11 USD (9)
Croissance mensuelle:
-0.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
254.75 USD
Maximal:
412.49 USD (9.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.00% (412.49 USD)
Par fonds propres:
2.98% (145.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
UBER.US 4
ROKU.US 3
ORCL.US 3
TSLA.US 2
UsaTecSep25 2
Bra50Feb25 1
UsaTecJun25 1
UNH.US 1
META.US 1
NVDA.US 1
AMZN.US 1
QQQ.US 1
DIS.US 1
Bra50Jun25 1
VALE.P.US 1
NEE.US 1
QCOM.US 1
AMGN.US 1
RDDT.US 1
HKInd 1
EBAY.US 1
ETSY.US 1
PFE.US 1
BIDU.US 1
BX.US 1
DBX.US 1
NKE.US 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
UBER.US -13
ROKU.US -12
ORCL.US 162
TSLA.US -4
UsaTecSep25 -120
Bra50Feb25 0
UsaTecJun25 2
UNH.US 0
META.US -2
NVDA.US 9
AMZN.US 21
QQQ.US 148
DIS.US 25
Bra50Jun25 1
VALE.P.US -53
NEE.US -21
QCOM.US -27
AMGN.US -59
RDDT.US -39
HKInd -33
EBAY.US 2
ETSY.US -70
PFE.US -58
BIDU.US -40
BX.US -6
DBX.US -6
NKE.US -45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
UBER.US 6.2K
ROKU.US 6.9K
ORCL.US 84K
TSLA.US -13K
UsaTecSep25 -600
Bra50Feb25 10
UsaTecJun25 100
UNH.US -250
META.US -7.7K
NVDA.US 18K
AMZN.US 11K
QQQ.US 69K
DIS.US 4.3K
Bra50Jun25 45
VALE.P.US -529
NEE.US -3.3K
QCOM.US -4.4K
AMGN.US -15K
RDDT.US -12K
HKInd -52K
EBAY.US 90
ETSY.US -8.7K
PFE.US -2.6K
BIDU.US -11K
BX.US 1.2K
DBX.US -209
NKE.US -9.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.29 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +266.71 USD
Perte consécutive maximale: -352.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ActivTradesCorp-Server
0.01 × 124
ActivTradesMarkets-Server
15.00 × 1
Aucun avis
2025.10.10 17:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 17:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 17:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.10 16:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.10 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 16:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.03 15:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 07:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
